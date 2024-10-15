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▲李晧禎可能將離開台灣。（圖／李晧禎IG）

▲粉絲不捨「釜山女神」李晧禎可能離台。（圖／李晧禎IG）

韓籍啦啦隊成員李晧禎（綽號「釜山女神」、「大哥」）在 Instagram 丟下震撼彈，發布身穿韓國職籃 KBL 球隊「蔚山現代摩比斯太陽神」的啦啦隊應援服的照片，似乎暗示她將重返韓國職籃應援。消息一出就讓台灣粉絲感到意外和失落，並開始猜測下一個 PLG 賽季是否還可以看到她在富邦勇士的倩影 。李晧禎自 2024 年初加入富邦勇士 Fubon Angels 以來迅速走紅，成為台灣職籃舞台上備受矚目的外籍成員。她身為「最甜外援」，其親和力和獨特的風格令台灣球迷倍感喜愛。如今，身穿韓國應援服的照片發布後，粉絲紛紛留言表達不捨，表示「大哥開心我也開心，但真的會想妳！」許多人更期望她未來有機會再回到台灣 。針對李晧禎的去留問題，根據《三立新聞網》報導，富邦勇士球團表示，目前仍在與包括李晧禎在內的韓籍成員洽談續約事宜，若有確定消息會對外公布。PLG 聯盟新賽季將於 10 月 26 日揭幕，屆時是否能繼續看到她在 Fubon Angels 的應援，答案將在開幕戰揭曉 。隨著李晧禎的動態發表，粉絲間也充滿了對她未來去向的討論，有匿名人士透露，若李晧禎離開，富邦勇士可能只剩南珉貞一位韓籍成員。對此，李晧禎的經紀公司「2s娛樂」向《中時新聞網》回應，建議以球團公告為準，並感謝粉絲對她的支持 。