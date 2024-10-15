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「大王」王柏融在離開日職後返回台灣的第一個賽季，隨著台鋼雄鷹未能打進季後賽而落幕。他今（15）日在社群網站上發文分享整季感想以及對團隊的感謝，吸引Wing Stars的韓國啦啦隊女神安芝儇在下留言。「返台第一個球季告一段落，能再次完整參與賽季，並且肩負隊長的角色，享受與隊友們一起奮戰的過程，真的非常開心和榮幸，謝謝台鋼雄鷹團隊的肯定。」王柏融在社群網站上如此寫道。今年王柏融在例行賽出賽110場，共403打數，打擊三圍.280／.383／.397，敲出113支安打，6發全壘打和60分打點，選到61次四壞球，被三振86次。台鋼雄鷹賽季落幕，他回顧今年球季，也感性表示，「今年的賽季，有汗水、有淚水，謝謝合作夥伴一路相挺，更要謝謝所有支持我們的鷹國人，每一次的吶喊應援都帶給我滿滿的動力，這是我們共同的美好回憶！最後，請將掌聲獻給所有幕前幕後人員，有了他們的努力，才有一場場順利進行的賽事活動！I‘m IN 」。而在該則發文下，也吸引許多球迷留言，連台鋼Wing Stars的韓國啦啦隊女神安芝儇都在下面寫到「辛苦了」。