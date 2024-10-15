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▲iPad mini 7 使用A17 Pro 晶片，具備更快的 CPU 和 GPU，將來帶來更好的遊戲體驗。（圖／蘋果提供）

▲iPad mini 7支援Apple Pencil Pro。（圖／蘋果提供）

蘋果今（15）晚間無預警的突發新品，推出配置A17 Pro晶片的iPad mini 7，相較上一代2021年9月推出的iPad mini 6，超過3年才推出新一代，整體外觀並沒有太大的變化，尺寸重量都和完全相同，起跳容量則有所改變，上一代2021年64GB售價14900元，2022年漲價到16900元，iPad mini 7這次容量翻倍到128GB，售價維持在16900元，可說是加量不加價，256GB則便宜了1500元。新機預計9/24首賣，台灣尚未公佈開賣日期。睽違3年，蘋果終於推出全新 iPad mini 7，配置8.3 吋 Liquid Retina螢幕，使用A17 Pro 晶片，具備更快的 CPU 和 GPU，相較於前一代 iPad mini 的 A15 Bionic，有著多項改良，CPU 效能提升 30%， GPU比前一代提升了 25%。新款 iPad mini 具備比軟體光線追蹤快 4 倍的硬體加速光線追蹤，並且支援「動態快取」和硬體加速網格著色。新款 iPad mini 支援 Wi-Fi 6E，效能比前一代提升高達兩倍，可以更快速地下載檔案、玩線上遊戲，以及串流平台播放。另可搭配Apple Pencil Pro使用，鏡頭為1200 萬像素廣角後置相機支援 Smart HDR 4，還能運用機器學習技術直接在「相機」app 中偵測和掃描文件。除了太空灰和星光色還加入全新藍色和紫色。從價格來看，iPad mini 7取消了64GB容量，起跳容量來到了128GB售價16900元，相較於iPad mini 6在2021年剛上市時64GB售價為14900元，後來2022年受到匯率波動及市場需求影響，漲價2000元，來到了16900元，如果用2022年的價格來看，這次iPad mini 7可說是加量不加價，256GB則反而降價1500元。