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聞名世界獅藝文化領域的台中市大甲忠義堂30週年安座儀式，堂主郭維賢除感謝妻子及家人默默的支持，更感謝同行善友忠義堂帝君會會長李灝諺及榮譽會長陳連樹等一衆同行善友，多年來不辭辛勞，出錢出力的支持，此次更是帶領所有會員共同策劃此30週年慶聖事，有團隊共同努力才能圓滿這隆重肅穆熱鬧非凡的慶典。台中市大甲忠義堂，慶祝成立30週年慶於10月12日吉時，假大甲忠義堂現址，舉辦主祀神尊關聖帝君安座儀式；暨10月17日徒步前往四湖參天宮謁祖起馬宴。並由國際關聖宮同盟會台灣總會後援會總召暨香港羅梁體育會台灣分會總會長吳錫聰擔任這次慶典大總理一職。有來自地方民意代表、公職人員暨全台各地區宮廟住持共同參加。台中市海峽兩岸經濟發展交流協會理事長暨國際關聖宮同盟會台灣總會會長李大龍表示，安座大典及徒步謁祖的起馬宴席開52桌，顯示出忠義堂堂主郭維賢30多年來在國內外辛勤推廣龍獅文化，熱心襄贊各地方廟會慶典交流所積累的好人氣！這次大會安排幼獅開光點眼，全程祥瑞吉慶也是活動全程高潮。大甲忠義堂龍獅傳承廣東獅，造型威武又不乏靈動之氣，年節喜慶常可看到牠們威武靈動的身影。歡迎各領域好友共同學習關聖帝君忠義精神，協力推廣龍獅文化。