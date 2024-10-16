今（16）日起秋季咖啡優惠開跑！全家即起至10月20日，大杯特濃美式、膠原拿鐵、冰柳橙香柚綠茶第二杯10元；7-11迎接秋日微涼季節，LINE禮物有隱藏版的咖啡寄杯買一送一，包括馥芮白拿鐵、卡布奇諾5折開喝。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月13日至10月19日
◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市｜10月16日至10月20日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜10月15日至10月21日（領券優惠）
◾威士忌爆爆珠拿鐵組合特價69元，7折（原價99元）
📍APP優惠趣｜10月14日至10月18日（領券優惠）
◾林鳳營全脂鮮乳936ml 2件75折，75折（原價99元、特價75元）
📍門市｜10月18日至10月20日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
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活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
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📍門市｜10月18日至10月20日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）