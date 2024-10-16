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▲全家霜淇淋買一送一又來了！本週康康五優惠自10月18日起限3天登場。（圖／全家提供）

▲全家「阿芙佳朵」以台灣人喜愛的濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋。（圖／翻攝自「全家霜淇淋、711霜淇淋/思樂冰/酷聖石-即時“口味&照片”交流群 」臉書社團）

▲全家本週康康五優惠還有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、御茶園冷山茶王、泰山Cheers強氣泡水買一送一。（圖／全家提供）

▲全家門市取包裹，主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得百吉冰淇淋10元優惠券。（圖／全家提供）

▲7-ELEVEN透過集團自建導入逾2500店「OPEN iECO循環杯服務」據點，使用該服務即可享有咖啡優惠。（圖／7-11提供）

秋天降溫前全家霜淇淋買一送一又來了！全家本週康康五自10月18日起限時3天，現擠霜淇淋、鐵觀音奶茶雪糕買一送一，且不限支付方式。此外，今（16）日起全家開跑新一波取件優惠，只要至門市取件並，即贈送冰淇淋10元優惠券，比買一送一時購入更划算。全家降溫前又推出限時霜淇淋買一送一優惠，本週康康五自18日起至10月20日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。全家霜淇淋10月最新口味為「UCC經典117咖啡」，與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，結合UCC暢銷多年、濃苦芳醇的經典117即溶咖啡，打造微苦大人系滋味，令人回味無窮的霜淇淋新口味。「阿芙佳朵」則是以台灣人喜愛的濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋，冷熱交融和苦甜平衡的口感令人陶醉，原價65元，買一送一相當於單份免33元開吃。除了霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、御茶園冷山茶王、泰山Cheers強氣泡水通通都有買一送一。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）全家新一波取件優惠開跑，10月16日起至10月31日前至全家門市取包裹，主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11鼓勵民眾環保愛地球，已在全台超過2500店建立「OPEN iECO 循環杯租借系統」，可於 A 門市租借使用、B 門市歸還，且即起至10月31日前，到7-11當筆租借循環杯享CITY CAFE濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，等於每杯最多省25元，以下舉例換算。◾濃萃美式25元，5折（原價50元）◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）