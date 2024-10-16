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▲今年新光三越週年慶更攜手本經典電玩 IP「超級瑪利歐」，推出限量「勇闖冒險世界」系列贈品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI快閃店將在10月17日至11月10日登場。（圖／翻攝任天堂官網）

▲微風南山、微風信義、微風松高週年慶同日開跑，微風聯名卡首六日消費滿1萬元還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票。。（圖／翻攝Google評價）

信義商圈百貨週年慶之戰來了！明（17）日新光三越信義新天地、微風南山、微風信義、微風松高週年慶同日開跑，新光三越信義新天地除了有一系列的滿千送千點回饋外，還有《Nintendo POP-UP STORE》日本任天堂快閃店限時登場；微風三館則是除了滿額贈外，消費滿萬還能抽74萬星宇航空雙人商務艙來回機票。◾日期：10月17日起至11月10日，共25天◾回饋攻略：新光三越信義新天地週年慶首14日（17日至30日）化妝品單筆滿2000元送2000點、單館累計滿5000元送5000點、名品/大家電/法雅客/ [i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆滿萬元送5000點；首七日skm pay限定，名品/大家電/法雅客/[i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆刷萬元送1萬點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。台北信義新天地位於週年慶一級戰區，集結超過千家品牌一起火力全開，今年更有百家品牌是首登場，首次參與週年慶，包括當今韓國人氣獨家品牌集結，還有品牌快閃助陣《Vivienne Westwood》、《Timberland TDC》等。另外，萬眾期待的《Nintendo POP-UP STORE》將同步於明（17日）於A9 9F登場，是日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定的POP-UP STORE，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品，同時也會販賣Nintendo Switch主機及遊戲軟體。開幕首日將開放民眾11點起入場選購，預估一大早信義區又會驚現排隊潮。◾日期：10月17日至11月4日，共19天◾回饋攻略：會員於微風廣場指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的點數，高級珠寶滿3萬元送1萬5000點，國際精品滿1萬元送1萬點，流行名品、飾品滿5000元送5000點，香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3000元送3000點。首六日還有微風聯名卡加碼，只要在10月17日至22日使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點，首六日消費滿1萬元還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票。今年微風信義全新進駐海外第一間分店的韓國頂級美容SPA-AS BLANC、全台首間LOEWE香水精品店、網羅全球當代時髦小眾品牌的10X、多達23間品牌的臺北時裝週選品快閃店、帶給你生活最高品質的URBAN RESEARCH DOORS。微風南山也全新開幕北歐時尚品牌Acne Studios、以原創印花和色彩聞名的亞太第一間marimekko形象概念專門店、結合8大品牌走在潮流尖端的CLUB21複合品牌專賣店、以街頭感風格、 無障礙設計風靡全球的CDGCDGCDG。