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▲齊柏林（如圖）2017年意外墜機身亡，齊廷洹決定繼承父親遺志，繼續用自己的方式回報台灣。（圖／齊柏林的飛閱台灣臉書）





已故名導齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀到苗栗縣立圖書館演講，最後卻未上台，反而氣憤離席。齊廷洹表示，他收到一名徐姓承辦人的訊息，對方調侃他「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，於是退還演講費選擇離場。齊廷洹11日也在臉書寫下長文曝心聲，更鼻酸的說：「我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」苗栗縣長鍾東錦則對這次疏失公開道歉了。齊廷洹11日在臉書發文，曝光該起事件始末，他說自己當天開了2小時的車到苗栗，準備於苗栗圖書館演講分享「從空中看台灣」，怎料收到縣府徐姓承辦人傳來的訊息，內容是「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，齊廷洹說自己當下太過震驚，甚至忘記截圖，只回了一個問號，對方就把這些話撤回了。齊廷洹相信這些訊息應該是承辦人誤傳，可能本來是要傳給其他朋友，但他仍感到氣憤，最後決定退還演講費用離場：「雖然對現場的樂齡講座聽眾甚感抱歉，但我必須說，這是我近年來最感羞辱的一次」，認為這是原則問題，是可忍，孰不可忍。齊廷洹表示，在外人看來，可能會以為齊導過世後留下很多遺產，但其實只有身邊親近的人知道，「父親留給我的絕對不是實體資產，若不是當年諸多善心企業家的幫忙，父親過世後留下的鉅額負債可能我三輩子都還不完。父親留下的，更多的是對夢想追求的堅持以及對傳頌美麗台灣的執拗。」齊廷洹最後也鼻酸的說：「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」他表示比起爸爸的寬厚溫柔，他可能還是算睚眥必報、氣狹量窄。粉絲看了則紛紛留言，安慰齊廷洹，「很心疼你，也為你感到驕傲」、「當繼承齊柏林遺願的兒子想也知道很辛苦，這負責人真的是」、「相信爸爸以你為榮！加油！」此事曝光後，目前苗栗縣政府也出面正式向齊廷洹道歉，苗栗縣長鍾東錦更在臉書發文致歉，「這屈辱不但傷害了齊廷洹先生，傷害了他的父親，也傷害了整個苗栗，我的歉疚與羞慚，難以言喻。」他說目前承辦人已經請辭、科長記過，但仍覺得非常對不起齊廷洹，「他滿懷熱情來到這塊土地，而我們留給他的，竟是如此可怕的體驗與屈辱」，已經下令所有單位即刻改善，不要再有下次類似錯誤發生。看到縣長公開道歉，齊廷洹也直接在臉書下方留言：「謝謝縣長的體諒，時常到苗栗的學校進行分享，苗栗的孩子真的很可愛，也很活潑，希望下次還有機會繼續到苗栗讓更多人看見台灣！」鍾東錦則再度致歉：「謝您的大度，我為您在苗栗所受到的待遇深切的致歉，並且誠懇的希望您能再次來到苗栗，讓我們聆聽你分享的精彩故事與人生體驗。」