新北女老師公開示愛學生遭撻伐！社群平台「Threads」上無奇不有，從去年開始爆紅之後，許多人都會在上面分享大小事，平常在IG上不敢說的話，到Threads上好像一切都變得很合理一樣，被譽為是「紓壓天地」。近日，一名新北女教師在上面分享自己被「8+9學生帥氣跟魅力迷倒」，還自稱這是危險心得，讓網友超傻眼截圖瘋傳，甚至嗆到該名老師社群全部關閉。
女老師自稱教學危險心得！被8+9包腿學生迷倒
該名年輕的女老師日前在「Threads」貼文指出：「這學期到新北某高職任教，工作1個月後就發現8+9的魅力，看起來很壞，但相處後發現他們非常的溫柔，同時又不失男人的霸氣，真的很吸引人」同時也表示自己日前被左小腿包腿刺青的高三同學打招呼後微笑離開，比近期遇到的男人中還要更帥更有魅力，「這是一個被+9高中生迷倒的老師危險心得。」
而該女老師還不只發出一篇文，更表示現在15、16歲的學生都長得很好看，直言在學校有小腿刺青的8+9高三少年看到她都會打招呼，嬌羞的說：「吼呦！你們知道老師心花怒放嗎？」、「老師會等你們三年的（？）」等語。
女老師教學心得遭截圖瘋傳！被網友嗆到關閉社群平台
而一開始文章還沒引起討論時，女老師可能只是當個人版面抒發心情，沒想到後來直接「飄出去」，不少網友都傻眼表示「你是老師....不該在社群平台發這種文好嗎」、「老師發這種文真的要確定欸，不怕被解僱嗎」、「再怎麼樣都是未成年，一個老師這樣適合嗎？」許多人紛紛截圖瘋傳至其他社群平台討論。
而該女老師面對網友抨擊也不客氣回嗆：「怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」、「不舒服看醫生喔，不是來留言耶」；另外也發文表示：「網友沒有識別能力，看到黑影就開槍，身為學大眾傳播的我感到很興奮，網路世界真真假假，或是假假假假，真的不用太認真」，不過貼文並不被網友買單，隨即女老師將Threads以及IG都關閉。
Threads爆紅的隱憂！真的是紓壓天地還是單純口無遮攔？
事實上，Threads在去年推出爆紅之後，原本一開始大家是把他定位在「廢文小天地」，大多數人還是以IG使用為主，但隨著時間過去一年多，上面的使用年齡層明顯感受比PPT、Dcard等社群平台年齡層還要廣，從一開始只是純分享生活變成大亂鬥，許多平常不會在社群被討論的話題、平台不該出現的圖片都會出現在上面。
有在滑Threads的人應該也會發現，有些公眾人物或是用戶在IG不敢講出的話，在Threads上倒是像壯了膽一樣，公開公司相關私密內容、公然爆料某些八卦、甚至出現許多放帳戶討現金、載具討發票、放繳費單要別人幫忙繳費的奇葩貼文，到底Threads是真的被當「紓壓天地」，還是單純只是口無遮攔，解放用戶心中平常無法表現的一面，只能靠用戶自己去評斷。
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該名年輕的女老師日前在「Threads」貼文指出：「這學期到新北某高職任教，工作1個月後就發現8+9的魅力，看起來很壞，但相處後發現他們非常的溫柔，同時又不失男人的霸氣，真的很吸引人」同時也表示自己日前被左小腿包腿刺青的高三同學打招呼後微笑離開，比近期遇到的男人中還要更帥更有魅力，「這是一個被+9高中生迷倒的老師危險心得。」
而該女老師還不只發出一篇文，更表示現在15、16歲的學生都長得很好看，直言在學校有小腿刺青的8+9高三少年看到她都會打招呼，嬌羞的說：「吼呦！你們知道老師心花怒放嗎？」、「老師會等你們三年的（？）」等語。
女老師教學心得遭截圖瘋傳！被網友嗆到關閉社群平台
而一開始文章還沒引起討論時，女老師可能只是當個人版面抒發心情，沒想到後來直接「飄出去」，不少網友都傻眼表示「你是老師....不該在社群平台發這種文好嗎」、「老師發這種文真的要確定欸，不怕被解僱嗎」、「再怎麼樣都是未成年，一個老師這樣適合嗎？」許多人紛紛截圖瘋傳至其他社群平台討論。
而該女老師面對網友抨擊也不客氣回嗆：「怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」、「不舒服看醫生喔，不是來留言耶」；另外也發文表示：「網友沒有識別能力，看到黑影就開槍，身為學大眾傳播的我感到很興奮，網路世界真真假假，或是假假假假，真的不用太認真」，不過貼文並不被網友買單，隨即女老師將Threads以及IG都關閉。
Threads爆紅的隱憂！真的是紓壓天地還是單純口無遮攔？
事實上，Threads在去年推出爆紅之後，原本一開始大家是把他定位在「廢文小天地」，大多數人還是以IG使用為主，但隨著時間過去一年多，上面的使用年齡層明顯感受比PPT、Dcard等社群平台年齡層還要廣，從一開始只是純分享生活變成大亂鬥，許多平常不會在社群被討論的話題、平台不該出現的圖片都會出現在上面。
有在滑Threads的人應該也會發現，有些公眾人物或是用戶在IG不敢講出的話，在Threads上倒是像壯了膽一樣，公開公司相關私密內容、公然爆料某些八卦、甚至出現許多放帳戶討現金、載具討發票、放繳費單要別人幫忙繳費的奇葩貼文，到底Threads是真的被當「紓壓天地」，還是單純只是口無遮攔，解放用戶心中平常無法表現的一面，只能靠用戶自己去評斷。