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▲新北一名女老師在社群平台Threads發文表示，自己最近被8+9刺青包腿學生給迷倒，引起撻伐。（圖／翻攝自Unsplash）

▲新北某高職女老師最近發文分享教學心得，表示自己被8+9學生迷倒，與網友對嗆嗆到關版。（圖／取自Pexels）

▲Meta推出的社群平台「Threads」在去年推出後在台灣爆紅，不過上面的內容有許多令人大開眼界。（圖／美聯社／達志影像）

新北女老師公開示愛學生遭撻伐！社群平台「Threads」上無奇不有，從去年開始爆紅之後，許多人都會在上面分享大小事，平常在IG上不敢說的話，到Threads上好像一切都變得很合理一樣，被譽為是「紓壓天地」。該名年輕的女老師日前在「Threads」貼文指出：同時也表示自己日前被左小腿包腿刺青的高三同學打招呼後微笑離開，比近期遇到的男人中還要更帥更有魅力，而該女老師還不只發出一篇文，，直言在學校有小腿刺青的8+9高三少年看到她都會打招呼，而一開始文章還沒引起討論時，女老師可能只是當個人版面抒發心情，沒想到後來直接「飄出去」，不少網友都傻眼表示許多人紛紛截圖瘋傳至其他社群平台討論。而該女老師面對網友抨擊也不客氣回嗆：「怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」、「不舒服看醫生喔，不是來留言耶」；另外也發文表示：事實上，Threads在去年推出爆紅之後，原本一開始大家是把他定位在「廢文小天地」，大多數人還是以IG使用為主，，從一開始只是純分享生活變成大亂鬥，有在滑Threads的人應該也會發現，，到底Threads是真的被當「紓壓天地」，還是單純只是口無遮攔，解放用戶心中平常無法表現的一面，只能靠用戶自己去評斷。