我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲巧遇王祖賢（右）還成功和女神合照，只見王祖賢素顏沒戴口罩，氣色還是很好。（圖／小紅書）

▲粉絲說自己手機桌布至今還是王祖賢的美照，國中就開始喜歡王祖賢了。（圖／小紅書）

▲王祖賢當年的盛世美顏仍讓粉絲難以忘懷。（圖／微博）

57歲的「亞洲第一美女」王祖賢當年靠著電影《倩女幽魂》「聶小倩」一角紅遍兩岸，雖然已經淡出演藝圈20多年，移居加拿大溫哥華定居，但時常被民眾在路上偶遇。一名女粉絲就分享，自己在廈門碰到王祖賢，緊張的詢問女神可不可以合照，王祖賢很親切地答應了，讓粉絲激動到想尖叫，更大讚王祖賢本人的氣質真的很好，笑說能遇到王祖賢她實在是太幸運了：「我已經忘記過程了，總覺得像夢一樣」。女粉絲13日在小紅書發文，分享偶遇王祖賢的經過，她說自己是王祖賢的超級粉絲，國中就喜歡王祖賢了，手機桌布也是王祖賢，從來沒換過，終於在路上巧遇本人。粉絲稱讚王祖賢：「女神很高，人很好，臉很小很漂亮有氣質，女神下電梯的時候就站在我旁邊，本人真的巨好看」。女粉絲說她起初還不敢相信，就小聲的問了一句：「是祖賢嗎？可以合照嗎？」本來以為王祖賢不會答應，也怕打擾到她，但王祖賢竟爽快的同意拍照，全程都很溫柔，讓女粉絲直呼：「總覺得像夢一樣，還是很激動，全程都說不出話，眼淚在眼眶裡打轉」。合照完後粉絲也祝王祖賢天天開心，王祖賢則雙手合十的說謝謝，更告訴粉絲要學佛，一切舉止優雅大氣，給粉絲留下深刻印象。該名粉絲也曝光她和王祖賢的合照，只見這次王祖賢沒戴口罩，素顏皮膚依舊很白皙，雖然臉上有歲月留下的絲絲皺紋，但仍不減女神氣質，還是當年那個「亞洲第一美女」，大家看了也紛紛羨慕留言，「妳太幸運了，我做夢都想遇到她」、「女神老了也這麼美」、「前幾天剛看到有人說女神每次合照都不摘口罩有包袱，正好妳的照片狠狠打他們臉」。