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MLB美聯分區冠軍賽G2，紐約洋基主場對決克里夫蘭守護者，在此役1局下洋基隊就靠著串聯安打以及Aaron Judge打擊時對手失誤得到分數，次局又紮實的打回2分，目前在4局下暫時以3：0領先。目前他們在系列賽1：0領先，今天若能取得勝利，就能夠帶著2勝0敗的優勢前往客場。Judge在上一輪對上皇家的系列賽，4戰共13打數僅有2安打，而且沒有打點，狀態非常低迷，他生涯季後賽打擊率只有2成04，表現和他季賽的史詩數據有巨大落差。在對上守護者隊的首戰，他兩打數沒有安打，但今年季後賽的首分打點終於出爐。今天對上守護者隊，洋基派出王牌投手Gerrit Cole先發，他在在10月10對皇家的比賽力投7局只丟1分，幫助洋基最終晉級美聯冠軍戰。而守護者則由Tanner Bibee披掛上陣，近4戰單場最多只丟2分，但續航力需要觀察。洋基今天首局就展現進攻企圖心，Gleyber Torres敲出二壘安打後，Juan Soto也擊出安打，跑者攻佔一三壘，Judge打擊敲成內野上空飛球，但守護者游擊手發生接球失誤，讓Torres回來本壘得分，洋基1：0先馳得點。2局下洋基再次發動攻勢，無人出局兩人在壘時，Alex Verdugo敲出長打送回1分，在投出一次保送後，Bibee被換下場。Judge敲出高飛犧牲打，送回洋將第3分。G. Cole前4局被敲4支安打、投出2次保送，還一度在4局上被攻佔滿壘，但他最終都化解危機，沒有失分。