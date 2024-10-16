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台北市副市長李四川一直被視為藍營2026年出征新北市長的有力人選之一，13日他到新北板橋接雲寺出席遶境活動時，跟新北市長侯友宜人馬、新北副市長劉和然同台，引發各界聯想；而民進黨立委蘇巧慧也出席活動。對此，前立委沈富雄認為，最後就是李四川跟蘇巧慧競爭新北市長之位。沈富雄13日在節目《TVBS戰情室》指出，像寺廟這種規模比較大的活動場合，有意選下一任市長的人都可以前往，蘇巧慧、劉和然、李四川可以來。不過總統賴清德命民進黨秘書長林右昌代表來贈匾，沈富雄認為，林右昌是最沒道理去的，台灣的宮廟匾這麼多，每個人都要送匾，難道要把過氣的人的匾偷偷拿下來嗎？沈富雄推測，2026新北市長之戰，最後會是李四川跟蘇巧慧在鬥。民眾黨立委黃國昌可能沒份；至於劉和然，他當新北市副市長這麼久，當然心有不甘，且市長也許是支持他的，可是也沒有他的份，因為劉和然從起跑到現在顯然落後，但若現在退了又沒法交代，因此仍勉強前往宮廟活動。