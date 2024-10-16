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▲週三東北季風增強，北台灣降雨稍微增多，週六鋒面、東北季風接力，降雨時間更加持續。（圖／中央氣象署）

▲最新歐洲（左）和美國模式（右），都顯示下週在台灣東側海面的大低壓環流內，有2至3個低壓擾動發展。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

受到東北風增強，水氣增多影響，今（16）日北部氣溫略降，清晨平地最低氣溫約在20至24度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，近期「降溫、下雨」較明顯的時間點，；此外，下週後半段台灣東側海面有2至3個低壓擾動發展，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，，其他各地多雲時晴，午後山區偶有局部雷陣雨，各地「白天微熱，早晚偏涼」，北部20至30度、中部24至33度、南部24至34度、東部21至33度。吳德榮說明，週五（10/18）水氣減少，全台多雲時晴、氣溫略升，午後山區偶有局部雷陣雨。；週日（10/20）水氣轉乾，北海岸、東北部、午後山區仍有局部短暫雨。下週一（10/21）各地多雲時晴，北海岸及午後山區偶有局部短暫雨。吳德榮提醒，、水氣再增多，北部、東半部留意較大雨勢，午後山區有局部短暫雨，且下週二氣溫逐漸下降，下週三、下週四北台灣明顯轉涼。至於颱風動態，最新歐洲和美國模式，都模擬在下週五（10/25），，不過吳德榮強調，位置、強度差異很大，對天氣是否會有間接影響？言之過早，需再觀察。