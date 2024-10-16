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基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，不同意罷免票超過同意罷免票，罷免案並未通過；前立委蔡正元鼓動反綠陣營以仇恨對抗仇恨回敬民進黨，並點名2位民進黨立委「吳思瑤和吳沛憶，罷免將會成功」。而有媒體聲稱掌握藍營「獵殺20位綠委」名單，粉專「誰比朕更有力」認為，既然終究要大罷免，「那就罷免大的賴吧！」有媒體報導，國民黨擬推出「獵殺20位民進黨立委」名單，對民進黨行動進行反制，分別為吳思瑤、吳沛億、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、郭國文、李柏毅、李昆澤、黃捷、許智傑、陳秀賢、黃秀芳、陳素月、劉建國、陳冠廷、徐富葵、楊曜、王美惠。對此，粉專「誰比朕更有力」直言，「罷20綠委哪夠，一次就罷30綠委吧！」並列出三階段罷免總統賴清德程序，「一、罷免30席以上綠委；二、罷免過關重新選舉，主打罷賴搶攻25席以上；三、立院發動總統罷免案」，粉專也直言，既然終究要大罷免，「那就罷免大的賴吧！」