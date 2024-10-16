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MLB美國職棒國聯冠軍戰G2，紐約大都會昨（15）日在客場靠著Mark Vientos，在2局上敲出一發關鍵的滿貫砲，終場就以7：3擊敗洛杉磯道奇，系列賽前2戰下來雙方戰成1：1平手。系列賽G3雙方將移師至大都會主場花旗球場進行，今日雙方也正式抵達紐約開始備戰，國聯冠軍戰G3-G5將來到大都會主場進行，而，而如何封鎖大谷翔平成為比賽勝負關鍵，過去2人生涯只對戰過6個打數，大谷敲出3支安打，包含1發全壘打，對戰打擊率高達0.500。Luis Severino稍早在談到道奇隊的陣容時說到：「他們球隊有一個很好的陣容，他們在過去系列賽的G1和G2當中，做到了很多事情，並向我們展示了。而當Severino被問到，自己是否從教士隊日籍強投達比修有那裡，學到了些什麼投球策略時，他對此則表示，「是的，我知道他如何在場上去進攻對手。當然，。」而談到該如何對付大谷翔平時，Severino則說：「，但如果我可以將投球的位置控制好，並執行好我的投球策略，我認為我可以投得很好。」Severino自信地說到。