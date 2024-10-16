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▲狗仔稱劉亦菲（左圖）之前搭的保母車現在是李現在使用。（圖／微博）

▲劉亦菲（前右）和李現（前左）俊男美女的搭配讓不少粉絲相當看好，希望兩人真的可以在一起。（圖／微博）

▲劉亦菲是宋承憲唯一承認過的正牌女友，可惜兩人最後只交往2年多時間。（圖／宋承憲微博）

▲陸劇《玫瑰的故事》中，劉亦菲還和霍建華、林更新等男星有感情戲。（圖／微博）

37歲中國女星劉亦菲去年搭檔小5歲陸劇男神李現主演電視劇《去有風的地方》，俊男美女的搭配讓觀眾賞心悅目，劇中兩人戀愛的甜蜜畫面也經常被拿出來討論。最近更有眼尖粉絲發現，李現和劉亦菲疑似假戲真做，明明已經結束合作了還共用一輛保母車，交情似乎不簡單，「劉亦菲李現用同一輛車」的關鍵字更一度衝上微博熱搜。中國狗仔在微博上爆料，指出劉亦菲和李現用同一輛保母車，李現還被拍到和工作人員去了朝陽區某派出所，不過不確定具體發生了甚麼事件，但粉絲開始八卦猜測，認為兩人拍完陸劇《去有風的地方》可能假戲真做、擦出愛火，兩人演起情侶非常自然，畫面也非常和諧，相差5歲的「姐弟戀」備受看好。針對這起謠言雙方都未出面否認，也有網友認為很多保母車本來就是租借的，兩人用到同一台車輛只是湊巧而已，不需要放大檢視，「租得同一輛車，一個圈大家都認識，像這種資源互相介紹很難嗎」、「租車公司誰不能用」、「劉亦菲是去年租的車了，別帶她！放過無辜女演員」、「哈哈我就希望真的，兩個都是武漢人」、「他倆在一起我同意！」事實上，劉亦菲除了《去有風的地方》，今年上檔的時裝劇《玫瑰的故事》播出後也是好評不斷，她在劇中飾演原本活潑開朗的女學生黃亦玫，後來經過3段戀情、結婚生子又離婚，成長成獨立自主的女性。劇中傳達的價值觀和勵志金句備受網友推崇，也讚嘆劉亦菲回歸小螢幕就能推出讓人印象深刻的作品，確實是中國影視圈屹立不搖的指標性人物。而劉亦菲本人的感情史其實也非常單純，她曾在2015年公開和韓國男神宋承憲交往，兩人因拍攝電影《第三種愛情》認識，但後來又因聚少離多漸行漸遠，在2018年1月認了分手消息，讓不少期待兩人修成正果的粉絲心碎。近年劉亦菲把重心放在工作上，拍攝的古裝劇《夢華錄》討論度也極高，劉亦菲人氣居高不下。