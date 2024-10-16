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▲ 一名操著中國口音的佳麗，自稱來自台灣、擁有2024年台灣小姐頭銜。（圖／翻攝自IG）

一名中國人假扮台灣人參加泰國的萬國小姐比賽，口音和用字遣詞露餡，讓台灣人感到十分莫名其妙，台灣選美國際執行總監更透露本次沒有派員參賽，對於這名中國人的行為也感到困惑。泰國曼谷10月25日將舉行「國際萬國小姐」（Miss Grand International）選美活動，本屆共有71個國家及地區的佳麗角逐后冠。台灣本次沒有派人參加，卻有一名操著中國口音的佳麗，自稱來自台灣、擁有2024年台灣小姐頭銜，引發網友們熱議。萬國小姐主辦單位在官方IG介紹，一名代表台灣的參賽者「陳雨函」（Yuhan Chen）於9月30日亮相，背景還是「青天白日滿地紅」的中國民國旗。不過陳雨函的個人IG帳號「yuhan.550」9月17日才成立，而且也接受中國媒體採訪，一開口更完全不是台灣的腔調和用字遣詞。她在IG上分享受訪影片時，身旁圍繞的媒體多為中國各家知名媒體，背景板也是以簡體字寫著「2024萬國小姐加冕儀式」等字眼，發文也大多使用英文、簡體中文，種種跡象令人質疑是否真的擁有台灣人身份。台灣選美國際執行總監透露，台灣官方並未派員參加此次賽事，懷疑陳雨函可能是為了取得參賽資格而事前花錢買身份。她受訪時捲舌地說：「我是來自台灣的 ，然後我在國內做的是選美行業，有很多的選美小姐，參加完拿了獎以後，回去呢，就回到平常生活了，然後我會幫助他們包裝上城市大屏幕，接一些廣告和代言，為他們繼續宣傳」、「在我們國家，萬國小姐非常的火」，其中「大屏幕」和「非常的火」都是中國用詞。不少台灣網友獲悉此事後十分憤慨，跑到陳雨函IG留言，要她唱中華民國國歌、還有人乾脆明確寫下三個問號加上蛤，甚至有網友笑說：「已舉報台獨」。或許是心虛，她目前已限制IG留言權限並刪光所有不利的留言，讓台灣人感到更加莫名其妙。一名網友在YouTube頻道上生氣地說：「她不是台灣人！現在一堆中國人出國就假裝是台灣人，真的很讓人困擾」。