有網友15日發現，民眾黨立委黃珊珊的臉書突然發出以越南文書寫、販賣辣醬的貼文，儘管現在已經刪除，但仍引發網友關注，且紛紛到她的臉書留言「炒辣醬的連結在哪裡」，至於黃珊珊的臉書帳號是否遭盜用，仍待釐清。
一名網友發現，黃珊珊臉書用越南文發布一則貼文，內容是推銷炒辣醬貼文，該名網友截圖轉發到社群平台上，開玩笑寫說「33轉營從商了？」貼文曝光後，吸引不少網友關注，紛紛笑說「太好笑」、「已購買，小孩辣死」，就連綠委沈伯洋也留言「大家尊重點，難以抗拒的美味」。
針對用越南文發出貼文一是，黃珊珊並未做出回應，而她的臉書目前最新貼文是她向行政院卓榮泰院長首次總質詢的內容，不少網友在這則貼文下方留言「我要訂購美味炒辣醬」、「越南辣醬那裏買？」、「已回購，小孩愛吃」、「欸是我，剛剛跟你買10瓶令人難以抗拒的美味炒辣醬的顧客」、「已回購，孩子愛吃」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對用越南文發出貼文一是，黃珊珊並未做出回應，而她的臉書目前最新貼文是她向行政院卓榮泰院長首次總質詢的內容，不少網友在這則貼文下方留言「我要訂購美味炒辣醬」、「越南辣醬那裏買？」、「已回購，小孩愛吃」、「欸是我，剛剛跟你買10瓶令人難以抗拒的美味炒辣醬的顧客」、「已回購，孩子愛吃」。