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已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，教育局承辦人疑似誤傳Line訊息，內容竟稱「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓齊廷洹感到受辱憤而從離去。對此縣長鍾東錦於臉書發文致歉，稱一定是自己做得不夠好，才會養成如此的部屬，這屈辱不但傷害了齊廷洹，傷害了其父親，也傷害了整個苗栗，自己的歉疚與羞慚，難以言喻，更要求縣府同仁不容許發生同樣的錯，於文中多次向齊致歉，「我的世界關了燈，陷入永夜般的黑暗，以致於我翻來覆去，輾轉難眠」。鍾東錦表示，一定是自己做的不夠好，才會養成如此的部屬，齊柏林對台灣的貢獻擺在眼前，「你怎麼可以如此放肆？」在自己所掌理下的苗栗縣府，竟然會有承辦人對前來演說的講師說出如此無禮的話？是苗栗縣府的螺絲鬆了，還是服務民眾的標準還不夠嚴格？看見齊廷洹在臉書上滿滿的委屈，讓他既痛心又憤怒，齊滿懷熱情來到這塊土地，而留給他的，竟是如此可怕的體驗與屈辱。鍾東錦說，這屈辱不但傷害了齊廷洹，傷害了他的父親，也傷害了整個苗栗，自己的歉疚與羞慚，難以言喻。承辦人請辭了又如何？科長記過又如何？此一事件故鄉所受的傷痕要多少日子才能癒合？並要求在苗栗縣府如果還有如此心態的同仁，請立即改正，如若不然請離開，「我們不容許同樣的錯有第二次發生的可能」。鍾東錦說，齊柏林將台灣推薦給了全世界，而這件不該發生的嚴重錯誤，卻讓苗栗辛苦修復的縣譽關上了燈。「我的世界關了燈，陷入永夜般的黑暗，以致於我翻來覆去，輾轉難眠」。鍾東錦表示，因知兵卒欺民皆是將帥無能，不確定齊廷洹能否接受他的道歉，但齊柏林對台灣的貢獻無庸置疑，值此時刻，雖不能聊表歉疚於萬一，但請容他深深一鞠躬，向導演齊柏林導演，「對不起，是我不夠好，讓齊廷洹先生與苗栗縣民，受了委屈。」最後鍾東錦再次向縣府同仁喊話，這一路走來不容易，一起善待每個來訪的人，好嗎？無論是台灣還是苗栗，腳下所踏，都是同一片土地，縱有風雨，彼此尊重，脣齒相依。