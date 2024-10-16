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▲Walker Buehler季後賽經驗豐富，生涯出賽過16場，防禦率3.40，也是道奇隊2020年奪冠的功臣之一。（圖／美聯社／達志影像）

在輸掉國聯冠軍戰G2之後，洛杉磯道奇隊接下來系列賽在客場的投手布局也已經確定，道奇總教練Dave Roberts今（15）日在G3賽前的記者會上表示，Walker Buehler預計會投第3場，而山本由伸則是第4戰預計的先發投手。目前國聯冠軍賽道奇和大都會雙方戰成1：1，在16日將進行系列賽第3場比賽，賽事將在大都會隊的主場花旗球場進行。道奇隊會推出Buehler上場投球，Roberts表示：「在這種情況下，1勝1負出戰客場，我們對Buehler充滿信心。希望他能夠一如既往地充滿自信和專注。」Buehler在上一輪對上聖地牙哥教士隊，主投5局丟掉6分，但有一部分原因和隊友的守備不穩有關係，道奇隊仍然信任他，讓他在關鍵的G3掛帥先發。Buehler季後賽經驗豐富，生涯出賽過16場，防禦率3.40，也是道奇隊2020年奪冠的功臣之一。26歲的日籍投手山本由伸預計在17日的第4場比賽中先發，當被媒體問及山本是否會在第四場比賽主投時，Roberts教練表示：「是的，按照計劃進行。」打線方面，道奇內野手Gavin Lux在本系列賽第一場比賽因髖屈肌拉傷，在中途被替換下場，並之後缺席了第2場比賽。35歲的MVP強打Freddie Freeman右腳踝也受傷，但他目前仍硬撐上場比賽。Roberts透露，他已經與Lux談過，暗示他有可能重返先發打線，他說：「他（Lux）今天感覺很好，我認為他會出賽。」至於弗里曼，Roberts稱自己還沒有和他對話，但他認為對方應該會出賽。