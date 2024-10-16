我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紫金山彗星有顯眼的尾巴，和玉山同框的畫面宛如電影場景，照片相當珍貴。（圖／玉山氣象站提供）

▲紫金山彗星在高山或海邊都有機會拍到，週三至週日還是台灣適合觀賞的時段，民眾可好好把握。（圖／周銀王提供）

近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，台灣不僅有天文好手透過專業望眼鏡拍攝，甚至有民眾用手機就捕捉到其美麗的身影，昨（15）日中央氣象署玉山氣象站人員，，今（16）日至週日（10/20）還是紫金山彗星的合適觀賞期，想見證奇景的民眾要好好把握！台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，，正式名稱為 C/2023 A3，又稱為「紫金山-阿特拉斯彗星」 。謝翔宇表示，，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。玉山氣象站分享，昨日氣象站人員高的地方，捕捉到了紫金山彗星的身影，和上週末開始有被流出的照片相比，；而台南市天文協會名譽理事長周銀王也在台南七股拍下紫金山彗星落下的珍貴照片。國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群說明，本次台灣觀賞彗星沒有特定較好的位置，「不過高山相較於海邊有水氣影響，觀賞環境會比較好」，建議想清楚拍攝紫金山彗星的民眾，紫金山彗星在台灣的觀賞已經來到下半場，陳立群強調，接下來要好好把握