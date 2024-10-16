近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，台灣不僅有天文好手透過專業望眼鏡拍攝，甚至有民眾用手機就捕捉到其美麗的身影，昨（15）日中央氣象署玉山氣象站人員，也在玉山北峰經過一段時間的等待，直擊紫金山彗星拉出長長的尾巴，照片絕美無比，今（16）日至週日（10/20）還是紫金山彗星的合適觀賞期，想見證奇景的民眾要好好把握！
台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為 C/2023 A3，又稱為「紫金山-阿特拉斯彗星」 。
謝翔宇表示，C/2023 A3 是「長週期彗星」，基本上人一輩子只能親眼看一次，紫金山彗星軌道週期推估為8萬年，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。
玉山氣象站分享，昨日氣象站人員在海拔3858公尺高的地方，捕捉到了紫金山彗星的身影，和上週末開始有被流出的照片相比，紫金山彗星的尾巴顯得更長、更明顯；而台南市天文協會名譽理事長周銀王也在台南七股拍下紫金山彗星落下的珍貴照片。
國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群說明，本次台灣觀賞彗星沒有特定較好的位置，「不過高山相較於海邊有水氣影響，觀賞環境會比較好」，建議想清楚拍攝紫金山彗星的民眾，還是以雙筒望遠鏡搭配相機，架設在定點比較容易拍攝，運氣好的話，確實用手機就能捕捉，且視力較佳的人還可以用肉眼直擊。
紫金山彗星在台灣的觀賞已經來到下半場，陳立群強調，接下來要好好把握週三至週日，因爲彗星西沉的時間較晚，會到晚上8點之後，屆時不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。
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謝翔宇表示，C/2023 A3 是「長週期彗星」，基本上人一輩子只能親眼看一次，紫金山彗星軌道週期推估為8萬年，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。
玉山氣象站分享，昨日氣象站人員在海拔3858公尺高的地方，捕捉到了紫金山彗星的身影，和上週末開始有被流出的照片相比，紫金山彗星的尾巴顯得更長、更明顯；而台南市天文協會名譽理事長周銀王也在台南七股拍下紫金山彗星落下的珍貴照片。
國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群說明，本次台灣觀賞彗星沒有特定較好的位置，「不過高山相較於海邊有水氣影響，觀賞環境會比較好」，建議想清楚拍攝紫金山彗星的民眾，還是以雙筒望遠鏡搭配相機，架設在定點比較容易拍攝，運氣好的話，確實用手機就能捕捉，且視力較佳的人還可以用肉眼直擊。
紫金山彗星在台灣的觀賞已經來到下半場，陳立群強調，接下來要好好把握週三至週日，因爲彗星西沉的時間較晚，會到晚上8點之後，屆時不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。
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