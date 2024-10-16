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威能帝入選12強賽多明尼加隊！世界12強棒球賽正式進入倒數1個月，和中華隊同在B組的多明尼加，陸續透過社群媒體平台公布球隊成員，另外，預賽A組的委內瑞拉陣中有不少中職戰力，除了現役的羅戈、富藍戈等人外，前樂天洋投必贏多也入列。世界12強賽將在11月開打，中職的洋投成為不少國家隊戰力人選，其中以多明尼加隊最多。中信兄弟的洋投德保拉，在9月中率先證實，已經確定入選多明尼加隊，而獅隊的鐵牛棚裴瑞茲則是在本週才確定成為國家隊一員。威能帝本季為樂天出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.50，送出113次三振，並在季後挑戰賽扛下首戰先發，繳出7局失2分好投，可惜打線無法提供火力支援，吞下敗投。另一方面，在A組的委內瑞拉近日公布國家隊名單，有多名中職戰力入選，包含富邦悍將「雙戈」洋投羅戈、富藍戈外，本季統一的勝投、三振雙冠王勝騎士。