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洛杉磯道奇目前在國聯冠軍戰與紐約大都會戰成1:1平手，而道奇棒球運營總裁Andrew Friedman在近期接受《The Athletic》訪問時，意外透露道奇在2019年，曾將Francisco Lindor當作休賽季交易目標之一，但最終道奇在2020年向紅襪交易來Mookie Betts，而這兩人今年也率領各自的球隊，在國聯冠軍戰碰頭。Friedman在採訪中透露，2019年休賽季道奇在自由市場曾鎖定Lindor為補強目標，「我們曾和守護者展開不少接觸，也有取得一些進展，但我不會說非常接近，但Lindor確實在我們的補強名單中。」最終道奇在2020年選擇和紅襪交易Betts，而Betts也在該年為道奇奪下隊史第7座世界大賽冠軍，Lindor則是在2021年被守護者交易至大都會，並和大都會簽下一紙10年3.41億（約合新台幣100億）的延長合約，經過前幾年的低潮後，Lindor今年重拾MVP身手，最終例行賽繳出打擊率2成73、33轟、91分打點、OPS.844的成績。專訪Friedman的《The Athletic》記者Andy McCullough，在文章最後也提到，僅管道奇最終未能交易來Lindor，但道奇、守護者、大都會沒有人是輸家，Betts在2020年幫助道奇拿下世界大賽冠軍，Lindor成為大都會的重要人物，在Lindor交易案被送往克里夫蘭的Andrés Giménez也拿下2屆二壘手金手套。