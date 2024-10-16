MLB美國職棒美聯冠軍戰G2，紐約洋基今（16）日續在主場出戰克里夫蘭守護者，前役以5：2帶走勝利的條紋軍團，此役派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，期盼能夠成功守護主場，最終Cole雖然表現普通，不過洋基此戰在打擊端發揮仍較為出色，其中當家球星「法官」Aaron Judge此戰在7局下總算開轟，個人本季季後賽首轟總算出爐，而洋基也靠著這發全壘打，將領先優勢擴大至6：2，有望在系列賽上搶下2：0領先。
Judge麗星賽發揮出色 但季後賽卻又神隱
本季例行賽洋基當家重砲「法官」Aaron Judge共揮出58發全壘打，雖然未能再度達成單季60轟壯舉，但58轟也已經是個人生涯次高，且打擊率累計高達0.322，也率領洋基奪下美聯東區龍頭，Judge要挑戰今年美聯MVP大有可為。
但來到季後賽舞台的Aaron Judge，手感則是不太理想，分區系列賽面對皇家隊個人13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，Judge再度遭外界質疑，是否到了大賽始終有「軟手」性質。
Judge今日總算開轟 季後賽個人首轟出爐
如今的美聯冠軍戰面對到守護者隊，Judge系列賽G1仍然沒能敲出安打，且招牌的長打能力總是沒能適時發揮，不過今日G2他總算一吐怨氣，在7局下半開轟，敲出中外野方向大號2分砲，本季個人季後賽首轟終於出爐，洋基也藉著這發全壘打，取得6：2領先。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季例行賽洋基當家重砲「法官」Aaron Judge共揮出58發全壘打，雖然未能再度達成單季60轟壯舉，但58轟也已經是個人生涯次高，且打擊率累計高達0.322，也率領洋基奪下美聯東區龍頭，Judge要挑戰今年美聯MVP大有可為。
但來到季後賽舞台的Aaron Judge，手感則是不太理想，分區系列賽面對皇家隊個人13個打數僅敲出2安，打擊率僅有0.143，Judge再度遭外界質疑，是否到了大賽始終有「軟手」性質。
Judge今日總算開轟 季後賽個人首轟出爐
如今的美聯冠軍戰面對到守護者隊，Judge系列賽G1仍然沒能敲出安打，且招牌的長打能力總是沒能適時發揮，不過今日G2他總算一吐怨氣，在7局下半開轟，敲出中外野方向大號2分砲，本季個人季後賽首轟終於出爐，洋基也藉著這發全壘打，取得6：2領先。