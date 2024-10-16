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MLB美國職棒美聯冠軍戰G2，紐約洋基今（16）日續在主場出戰克里夫蘭守護者，前役以5：2帶走勝利的條紋軍團，此役派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，期盼能夠成功守護主場，最終Cole雖然表現普通，不過洋基此戰在打擊端發揮仍較為出色，本季例行賽洋基當家重砲「法官」Aaron Judge共揮出58發全壘打，雖然未能再度達成單季60轟壯舉，，Judge要挑戰今年美聯MVP大有可為。但來到季後賽舞台的Aaron Judge，手感則是不太理想，，Judge再度遭外界質疑，是否到了大賽始終有「軟手」性質。如今的美聯冠軍戰面對到守護者隊，Judge系列賽G1仍然沒能敲出安打，且招牌的長打能力總是沒能適時發揮，不過今日G2他總算一吐怨氣，，洋基也藉著這發全壘打，取得6：2領先。