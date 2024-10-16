我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝日前提出，要在海外設置綠電廠輸回台灣的構想。對此民眾黨立院黨團總召黃國昌今（16）日揭露，這是雲豹能源早在今年夏天就說要去菲律賓成立太陽能公司，非常驚訝私人公司跟政府的共鳴關係這麼強。黃國昌提到經濟部提供的再生能源佔比的階段目標數字，更爆氣砲轟「胡說八道、亂寫一通！」黃國昌今天受訪時，針對郭智輝的菲律賓綠電輸台發想批評，是一個「連不成熟的政策都稱不上的想法」。他質疑，一個當到經濟部部長的人，沒有經過縝密的規劃、評估，就對媒體把他自己個人的奇想講出來移轉問題焦點。黃國昌進一步揭露，郭智輝不是第一個說要到菲律賓蓋綠電的人，第一個提出的是雲豹能源今年夏天發布的新聞稿，就說他們要去菲律賓成立太陽能公司。黃國昌大酸，非常驚訝一間私人公司要跑去菲律賓投資的投資策略，跟我們政府的共鳴關係這麼強。黃國昌指出，他總質詢時就問過行政院長卓榮泰，我國再生能源配比發展藍圖是什麼，當時卓榮泰跟相關部會都回答不出。後續經濟部等部會回函提供給他的資料是，「2026年11月，再生能源要達到20%；下一個數字是2028年可以到21.3%，2030年要達到30%。」黃國昌嘲諷，目前狀況再生能源占比是10.6%，按照部會提供資料，到2026年11月可以翻倍到20%，但是再過1年多只能增加一點點到21.3%，再過2年時間又可以翻倍到30%。他爆氣痛批，這些數字「反映出民進黨政府所謂電力發展藍圖根本一片空白嘛！胡說八道、亂寫一通！」他要請問經濟部長郭智輝，這個能源藍圖的路徑是怎麼達成的？