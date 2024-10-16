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▲▼好市多巧克力出現兩個小孔洞，疑似藏有巨大白蟲在蠕動。（圖／翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

美式賣場好市多（Costco）因量多、高CP值及多樣化的商品，經常吸引消費者購買。而近日就有一名網友透露，他買了好市多袋裝堅果巧克力後，竟在其中一顆裡頭發現巨大白蟲正在蠕動，讓他當場嚇壞，並PO出超噁事發照。貼文一出，反倒有不少網友質疑：「看到袋子感覺放很久了耶！」一名網友昨（15）日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」中發文，表示他在好市多買了一袋堅果巧克力，其中一顆竟長蟲，只見照片中巧克力出現兩個小孔洞，疑似藏有巨大白蟲在蠕動，讓原PO驚喊：「好市多買的巧克力竟然有蟲在裡面蠕動，嚇死我了。」貼文一出，立即引起網友熱議，「裡頭有堅果的，容易遇上這狀況」、「這以前就有蟲還上過新聞，也無法有效杜絕，想吃真的要睜大眼睛」、「台灣氣候濕熱所以很正常，這種巧克力要放冰箱保存」。另外也有人質疑，「你這是買多久了呀？包裝袋很舊了耶，覺得順便放一下購買憑證比較有公信力」、「吃到剩那麼少才吃到蟲？還是保存不當＋吃很久？我也買過但沒事」。事實上，過去也有多起巧克力內發現蟲的案例，當時有專家說明，在製作巧克力的過程中，可可必須放在露天環境發酵，因此容易吸引昆蟲。美國食品藥物管理局也明定，只要每100公克巧克力內，蟲子數量不超過60隻，就符合衛生條件。不過，台灣食藥署曾指出，台灣並無規定巧克力昆蟲相關容許量，依據《食品安全衛生管理法》第17條「一般食品衛生標準」規定，食品不得因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致異物或蟲體、寄生蟲等情形，但仍可依實際個案判定。對此，好市多回應，巧克力本身原料屬植物性，對於保存環境及溫度會有相應需求，建議會員購買回家後注意存放環境，如有拆封儘快食用。若會員對商品有任何疑慮，歡迎蒞臨賣場或致電客服中心，好市多將竭誠提供協助。