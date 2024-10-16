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曾被稱為「浪速達比修」的日本火球男藤浪晉太郎，在今年以1年335萬美元（約合新台幣1千萬）的合約加盟大都會，但並未獲得大聯盟出賽機會，整季都在3A出賽，在美國時間7月26日被指定讓渡（DFA）移除40人名單之外，日前傳出藤浪有意重返日職，但他今（16）日在受訪時表示明年將繼續挑戰大聯盟，延續旅美生涯。藤浪在2023年開啟旅美之路，與奧克蘭運動家簽下一年325萬美元（約合新台幣1千萬）的合約，開季後藤浪以先發身份出賽，但表現差強人意，開季後四場先發全部吞敗，其中只有一場投到第六局，15局的投球，狂失24分，雖投出13次三振，但也送出15次四死球，防禦率是14.40，隨後運動家將他轉往牛棚，但藤浪的狀態依舊糟糕。最終在2023季中藤浪被交易至巴爾的摩金鶯，轉隊後，藤浪逐漸找回狀態，成為金鶯牛棚重要的一員，在上賽季結束後，大都會以1年335萬美元簽下藤浪，但在美國時間7月26日藤浪遭到DFA，被移至40人名單外，藤浪今年在3A出賽29場，防禦率為偏高的6.68。賽季結束後，藤浪返回日本，日前日媒報導日本職棒太平洋聯盟歐力士對他展現高度興趣，但藤浪本人依舊想要挑戰大聯盟，根據《日刊體育》報導，藤浪預計在十月下旬離開日本，前往波多黎各參加冬季聯盟，將加盟卡羅利納巨人隊（Gigantes de Carolina）預計擔任先發投手，努力爭取大聯盟球探的青睞。