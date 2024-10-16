我是廣告 請繼續往下閱讀

結束捷克訪問行的前總統蔡英文，目前已抵達巴黎，有外媒爆料，蔡英文結束歐洲行後，預計未來幾週訪問美國，還可能與美國總統當選人見面。對此，蔡英文辦公室今（16）日回應，未經證實的引述及報導，無法評論，對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規劃安排出訪，並在適當時間對外說明。美國政治新聞媒體Politico引述知情人士說法，指蔡英文結束歐洲行後，預計在未來幾週內訪問美國；因中國反對台灣現任及前任高階官員訪美，因此最終反應可能取決於蔡英文會晤的對象及訪問時機。該媒體報導，若蔡英文在11月5日美國總統選舉前抵達，可能成為共和黨、民主黨議員爭相合影的對象，以強化強硬對中形象；若是在選舉後和總統就職前抵達，可能會吸引總統當選人尋求與她會晤，以強調美國對台灣的支持。對此，蔡英文辦公室回應，蔡英文刻正在歐洲進行訪問，至於相關未經證實的引述及報導，無法評論；蔡英文辦公室重申，對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規劃安排出訪，並在適當時間對外說明。