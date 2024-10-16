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▲星宇航空台北桃園飛東京成田機場，打出來回含稅只要1萬1千多元之價格。（圖／翻攝星宇航空官網）

▲記者於星宇航空官網實測查詢，就算到東京跨年，票價也有1萬2千多元之超殺低價。（圖／翻攝星宇航空官網）

▲記者實際操作，目前台北桃園飛東京成田，還有許多日期來回含稅價是1萬4千多元，而且是早去晚回的航班。（圖／翻攝長榮官網）

▲記者於國泰航空官網實測，台北（桃園）飛東京成田，來回含稅價約只要1萬1910元，自11月開始，還有相當多日期都是此價格。（圖／翻攝國泰航空官網）

▲華航的「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，有機會抽中「帛琉機票」。（圖／資料照，雄獅旅遊提供）

▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）

號稱每年全台最大的旅展「台北國際旅展ITF」，即將於11月1日登場，包含星宇航空、中華航空、長榮航空與國泰航空共4家航空公司，目前都推出線上旅展，《NOWnews今日新聞》整理這四家航空的優惠內容，以及值得推薦的航線優惠票價，其中針對國人最常飛的日本來說，東京航線在疫情過後這兩年票價都在1萬3千元上下，但是今年各家線上旅展中，星宇航空與國泰航空，竟然推出1萬1千多元，就能從台北桃園直飛往東京成田機場，想到日本旅遊真的可以趁此波。即日起至11月18日，推出85折起之優惠。此次各家航空線上旅展優惠價堪稱最有感的，就是星宇航空。除了台北桃園飛澳門來回含稅價5426元、飛香港來回含稅價6116元之外，國人最喜愛的日本，尤其是，竟比平常優惠也僅多幾百元另外，日本部分，飛沖繩9千元有找、飛仙台也僅有1萬3千多元、飛札幌也1萬6千多元。更值得一提的是歐美線，星宇航空此次線上旅展不僅有折扣優惠，還結合社群活動，10月21日起至11月18日，只要於LINE上參加「星探調查局」活動並完成問券，就有機會抽中亞洲區不限航點的經濟艙來回機票，且即日起凡單筆消費滿1萬元，可於11月1日～11月4日至星宇航空ITF旅展現場攤位，出示購買憑證或電子機票，參加「滿額抽盲盒」，重磅獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、星宇航空30,000哩數、STARLUX | 星宇香35香氛禮盒，以及星野住宿券等豐富好禮，每日限量100份。今日起到11月15日推出線上旅展，可以預訂今日起到2025年9月30日的航班。長榮航空此次號稱打到73折起之優惠，但是基本上優惠後的票價幾乎都比國泰航空、華航等其他要來得高一些。價，其中，台北桃園飛港澳價格最漂亮，。至於國人最關注的日本部分，記者實際操作查詢，發現到台北桃園飛東京、大阪的去程航班時間有機會選到早上出發是最大優點，其中另外，其他如美西線、 歐洲線等都有3萬元上下的優惠價格。即日起至11月15日，推出最優85折起優惠，此次針對67個全球精選航點包含中國大陸、東南亞、中東/南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等，適用出發日期為即日起至2025年6月30日（2025年1月24日至1月31日不適用）。其中最受國人喜愛的日本，另外，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，兩人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。另外，香港航線也相當優惠，台北桃園出發有來回含稅價6212 元起之價格；高雄出發香港，更是降到5968元起。全航線77折起線上旅展活動，針對多航點推出促銷機票，像是台北桃園飛國人最愛的日本沖繩來回含稅價9173元起，同樣不到1萬；另有加碼多項優惠活動，像是於華航「全航線機票77折」ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。還有「與華航共創回憶 分享預言抽帛琉機票」 互動活動，消費者進入活動網站參與互動遊戲，分享與華航的未來旅程回憶照片至社群，並填寫相關資料，有機會抽中「帛琉機票」。