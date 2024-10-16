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▲民眾黨團出示台南市長黃偉哲簽署的公文，稱他親自決行設置光電場。（圖／民眾黨團提供，2024.10.16）

▲民眾黨團出示時任經濟部長王美花簽署公文。（圖／民眾黨團提供，2024.10.16）

民眾黨立院黨團今（16）日召開記者會，曝光力暘光電弊案的兩份公文指出，該案違法圖利91億，卻只起訴台南市政府時任經發局長陳凱凌、經濟部能源局時任太陽光電組長林文信；反而簽署公文決行的台南市長黃偉哲、經濟部長王美花都沒事？立委張啓楷更痛陳北檢、南檢司法雙標，「台南阿哲沒事，台北柯文哲被整得半死！」民眾黨立院黨團今召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會，會中出示一份台南市政府發函給經濟部能源局的公文、以及一份經濟部發函給工研院綠能與環境研究所的公文。立委張啓楷指出，當初如果沒有台南市長黃偉哲親自核准決行設置光電場、沒有經濟部長王美花簽字准予籌設，「那就沒有台南地檢署起訴的台南88槍弊案！」張啓楷進一步質疑，如果這兩份公文主角換成是民眾黨主席柯文哲，社會、政論可以討論好幾天。他並質疑台南地檢署為什麼整件案子只辦了台南市政府時任經發局長陳凱凌、經濟部能源局時任太陽光電組長林文信，卻沒有繼續往上辦呢？現在司法是碰到民進黨高官就大轉彎嗎？「台南阿哲沒事，台北柯文哲被整得半死」，如果司法兩套標準，叫人民如何信服？黨團總召黃國昌也強調，公文明白寫著是由台南市市長黃偉哲自己親自核准公文決行，他要請教黃偉哲，為什麼針對這個違法的申請案，在民進黨前中執委郭再欽帶著力暘集團總裁古盛煇去拜會以後，明明是違法申請，黃偉哲為什麼還是核准決行？民眾黨團最後喊話黃偉哲跟時任經濟部長王美花，應該針對這兩份公文的決行過程說明清楚。