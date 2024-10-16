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高鐵運量在疫情後大幅成長，去年運量更是突破7000萬人次，今（2024）年首季載客量超過1947萬人次，較去年同期增加10.8%，創下新高紀錄。為了因應運量增加，高鐵今年起每週增加43班次外，預計明年再加開班次，每週增開10班，115年每週再增加11班，新購12組新車，預計116年後會陸續到位，尖端時間每小時可開出9班次，運能增加3成。立法院交通委員會今日進行交通部業務報告，其報告指出，台灣高鐵公司今年7月調整時刻表，每週增班43班，總共開行1103班，運能提高4%，而且較疫情前提升8.6%，明年預計每周再增加10班，運能提升0.9%、2026年再增加11班，運能提升1%。同時，交通部業務報告也指出，新購12組列車預計2027年陸續上線營運，預估尖峰小時最高開行7班可增加為9班，屆時將可提升約3成運能。此外，為了補足城際運輸服務，交通部報告提到，台鐵EMU3000城際列車、EMU900區間列車分別已完成交車600輛、520輛；E500機車頭今年交車18輛、2026年交車50輛、後續增購20輛，合計88輛；R200機車頭今年交車24輛、明年交車10輛、後續增購5輛，合計39輛；支線客車明年交車32輛、2026年交車28輛，合計60輛，以提升載客服務。根據台鐵預估，新車到位後，城際運能短期提升35%、中期提升39%、長期提升41%；區間車運能短期提升30%、中期提升35%、長期提升37%；觀光運能短期提升19%、中期提升25%、長期提升28%。同時，將規劃短期每週增加台北-台中往返直達車32列次，補充高鐵運能。另針對服務品質，規劃列車準點率短期將達97%、中期達97.5%、長期達99%以上。