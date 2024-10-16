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▲林鳳嬌曾是台灣影壇最具代表性的巨星之一，在遠嫁多年後，聽聞《看見台灣》的威名，都要另一半成龍陪她回台灣欣賞。（圖／摘自HKMDB）

▲齊柏林的兒子齊廷洹遭羞辱「靠老爸吃一輩子」怒退錢離場！苗栗縣府道歉，縣長鍾東錦也在臉書粉絲頁寫上「對不起」。（圖／FB）

已故名導齊柏林之子齊廷洹應邀赴苗栗演講，卻被承辦人傳來LINE的簡訊上面一句「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，被激怒離場，事後承辦人已道歉也請辭、科長記過，連苗栗縣長鍾東錦都在臉書粉絲專頁上表示讓齊廷洹與縣民受了委屈很對不起，寫道：「請容我深深一鞠躬，向齊柏林導演致敬。」齊廷洹則留言回應：「謝謝縣長的體諒。」齊柏林生前最著名的代表作就是2013年秋冬上映的空拍紀錄片《看見台灣》，不但成為全台首部票房破億的紀錄電影、掀起熱烈話題，還在第50屆金馬獎上風光獲得「最佳紀錄片」，連成龍都當面向他透露，遠嫁香港多年的妻子林鳳嬌特別要他陪她回台灣來看這部片，堪稱當時最轟動的影片之一。齊柏林曾在國道工程局從事行政工作，1991年起開始負責以空拍記錄國道三號等高速公路的興建過程，之後在公餘時間還是常租用直升機從空中拍攝台灣的地物、地貌，舉辦過好幾次的照片作品展覽，可是有感於台灣已在開墾、濫伐之下，原有的美景被嚴重破壞，水土保持也受影響，再看到盧貝松等人合作拍攝的紀錄片《搶救地球》後受到啟發，決定抵押房子、購買近台幣3000萬的專業空拍設備，拍攝紀錄影片。那時的台灣，國片的票房才剛剛因為《海角七号》大賣，開始有從谷底回升的跡象，卻也僅限於劇情片，紀錄電影向來賣座都不可能和劇情片相比，他的行動在旁人眼中看來是不太可能成功，可是片子最初公布的片段中，當墾丁大尖山下的牛群奔跑，看來竟呈現宛如美國大西部的˙風情，觀眾都被震懾：原來，台灣這麼美！使得《看見台灣》整部片子開始成為受到期待的焦點。由於被齊柏林的精神打動，吳念真打破過往只替自己或朋友的作品配音的慣例，為《看見台灣》無償擔任旁白，片子後來也由新加坡著名音樂人何國杰配樂，運用了一些原住民的歌聲元素，前往布拉格和當地交響樂團合作，完成與影像高度契合的動人配樂。《看見台灣》上映首週末就創下紀錄片在台最佳的首映票房紀錄，迅速成為全台關注的焦點，連可以容納近千人的巨幕大廳都加入聯映，最後變成台灣人人必看的話題電影。《看見台灣》上映3週後，金馬50典禮登場，昔日帝后踴躍返台，成為觀眾難以忽略的話題。然而有一項獎的結果是各方早就認定：「最佳紀錄片」應該會是《看見台灣》的囊中物，果然最後也沒有意外，此時該片全台票房也已經要飆破台幣1億大關。在典禮活動期間，曾是兩屆金馬影帝的成龍，特別向齊柏林致意，還對他表示自己的妻子林鳳嬌都聽聞這部片，特別要他陪她回台欣賞，稱齊柏林拍的真好。曾是台灣影壇最具票房號召力「2秦2林」巨星之一林鳳嬌，自從到了香港、成為成龍的伴侶，就絕少在台灣的影劇活動上現身，更難得對電影發表意見，連她都知道、好奇，還回來台灣欣賞《看見台灣》，可見片子當時的矚目程度，已經跨出台灣，台灣以外的華人區都聽聞威名。