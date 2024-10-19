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▲《此時此刻》曾敬驊（左）、賈靜雯（右）以及曾國城，三人陷入辦公室三角戀。（圖／Netflix）

▲《華麗計程車行》楊麗音（右）離家出走橋段創收視高峰。（圖／華視、LINE TV提供）

▲《有生之年》血淋淋描繪家庭最真實的樣貌，引起不少觀眾的共鳴。（圖／翻攝方志友臉書）

▲《不良執念清除師》描述曾敬驊、彭千祐、宋芸樺3人打怪小組一起為怪物解決執念的故事。（圖／翻攝自《不良執念清除師》FB）

▲《美食無間》透過「吃」一頓美味的食物，解決生活中的大小事。（圖／發起日影業）

第59屆金鐘獎頒獎典禮即將於本周五（18日）、六（19日）登場，最佳戲劇節目獎入圍作品有《此時此刻》、《不良執念清除師》、《有生之年》、《美食無間》、《華麗計程車行》，5部作品各有各的魅力，也讓觀眾難以抉擇、無法預測得獎名單。由《華燈初上》導演連奕琦執導，透過單元劇的方式呈現愛的各種形狀，其中演員陣容包含小S、吳慷仁、曾敬驊、賈靜雯等，被網友稱作是史上「含金量」最高陣容、愛情豪華餐，也更難預測得獎名單。背景設定在疫情期間，全民經歷封城隔離、疾病死亡，現代人的愛情也因此改變，有著各種不同的型態，《此時此刻》透過10個「非典型」人與人連結的短篇故事，不以疫情而是以愛情紀念此時此刻。《華麗計程車行》故事背景設定在千禧年的嘉義，劇中老闆與老闆娘用心經營著華麗計程車行，不僅將撫養兩個兒子長大，計程車行也成為許多司機的「歸處」，這些司機大哥在當時被認為是社會上的失敗者，儘管如此他們仍然堅定地握著方向盤，努力朝心中理想前進。計程車司機的工作性質經常充滿驚喜，每天都可能會遇到不同的乘客，前往不同的目的地，每一輛車都載著司機與客人的人生故事，一台車似乎就是他們的全世界，而每一天都將成為一場華麗的冒險。有金馬60影帝吳慷仁、資深演員楊貴媚以及喜翔的加持下，《有生之年》尚未播出便收穫不少關注。其他演員同樣有著精彩的表現，鄭元暢與方志友皆入圍男、女配角獎，而謝祖武的兒子謝展榮也獲得最佳新人獎提名，本劇共入圍10個大獎，顯示其優秀的品質。男主角「高嘉岳」不僅創業失敗，還被女友戴綠帽，於是決定回家道別後，結束自己的生命，不過回家後才發現家人關係也不融洽，進而重新審視人生。《有生之年》之所以引起廣大網友共鳴，在於血淋淋的呈現家人之間愛與恨互相交雜的情感，正因為有愛，才讓這些情感難以放下，精準描繪出家庭之間的千絲萬縷。《不良執念清除師》故事描述因為一場交通事故意外獲得靈體能力的少年曾敬驊，結合醫學高才生彭千祐以及警界菁英宋芸樺，3人攜手合作共同打怪，為那些放不下的靈體清除執念，與同類型題材不同的地方在於，該劇選擇以輕鬆的氛圍呈現，不會讓人覺得太過沈重，播出後更被網友比喻為超級黑馬！執念可以成為人前進的動力，也可以腐蝕人心，終有一天會將自己反噬，執念太過巨大會越來越沈重，像是陷入流沙中爬不出來。《不良執念清除師》入圍9個獎項，是強力的候補作品。《美食無間》結合警匪、美食元素，由傅孟柏、簡嫚書飾演警匪，更有最帥大叔柯叔元出演黑道老大、北影影后陽靚飾演性感豔麗的火鍋店老闆娘，看各路演員互相飆戲。此外劇中「吃」更是一大看點，被老闆罵？吃！失戀了？吃！有好事發生？那更是要吃！沒有什麼是一頓美食解決不了的事。美食不僅療癒自己還能溫暖身旁親朋好友，《美食無間》用美食比喻人生，人生經歷如同各種調味料，調配出屬於自己人生的獨特料理，當然生活中有酸甜苦辣各種滋味，但也正因如此而更加豐富有趣。