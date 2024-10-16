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▲輔導員請依依試著寫一封信給有類似經歷、剛出現曝險行為的陌生少年看見觸法行為背後的需求及未來可如何適當因應處理等議題。（圖／高市警少年隊提供）

「謝謝你一直寫信鼓勵、開導我，如果我那時沒有跑給你追、有好好聽你跟媽媽的話，是不是我就不會在裡面了」。這是一段不得已只能以「類筆友」維持的輔導關係，近一年來書信密切地往返於高雄與彰化之間。因毒品案件執行保護處分前的收容期間的依依（化名），在高市少輔會輔導員持續到少觀所訪視、鼓勵下開啟了另一段更加深刻的輔導關係。10個月後依依在信裡開心地告訴輔導員，自己已順利取得數張證照，也考到了機車駕照。現在依依已經回到高雄，在汽機車材料店工作，與家人的關係慢慢回溫中，生活穩健地往正道前進。因為離家被通報的依依，在輔導初期對高雄少輔會輔導員而言，是一個不配合的個案，不願意見面、打電話不接、訊息偶爾回，輔導員只能透過跟媽媽聯絡了解依依的狀況，再針對依依的需求提供相對應的資源訊息，包括培力就業資訊、兩性交往等，以間接方式讓輔導員存在依依的生活中，進而回應的頻率也開始增加，當自己或朋友遇到問題時也會聯繫輔導員，詢問意見或解決方式。隨後，依依因毒品案件執行遭保護處分，收容期間卻開啟了與少輔會另一段更加深刻的輔導關係，依依到了安置教育處所後開始寫信給輔導員，將自己的不適應、苦悶及後悔以文字方式抒發出來。輔導員除了勸慰，也用輔導經驗、時事等例子引導依依思考、反省，並請依依試著寫一封信給有類似經歷、剛出現曝險行為的陌生少年，藉此讓依依有機會重新整理自己的家庭關係、同儕交友及看見觸法行為背後的需求及未來可如何適當因應處理等議題。少年事件處理法於108年6月19日修正，新制思考到曝險少年行為背後的需要，自112年7月1日後優先由少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，對曝險少年施以適當期間之輔導，如評估確有必要，才會請求少年法院處理，以避免少年過早進入司法程序及遭到標籤化。同時也要求輔導員結案後至少需追蹤半年或至少年18歲，高雄少輔會並不會因少年已執行感化教育就直接結案停止服務，會在少年需要時以不同的形式提供支持，讓少年感受到家人外的關懷。