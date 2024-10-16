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基隆市長謝國樑昨被爆捐贈200萬元給民眾黨，引發外界關注，對此，律師黃帝穎今（16）日直言，這凸顯民眾黨主席柯文哲三大犯罪，包含違背職務收賄罪、違反政治獻金法及背信罪。媒體報導，檢廉偵辦京華城案，為釐清柯文哲的政治獻金等細節，從其住處查扣的隨身碟，其中記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」，也提到謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元；謝國樑昨回應，家族企業的確與民眾黨有往來，若檢方要求說明，他會講清楚。對此，黃帝穎表示，這凸顯柯文哲三大犯罪，第一，違背職務收賄罪。他說，謝國樑坦承200萬是金錢，與近日多位老闆作證相同，證明柯文哲USB同一檔案的數字都是金錢，小沈1500根本不是柯硬辯的時間，足證柯文哲收賄心虛，「違背職務收賄罪」最重無期徒刑。第二，違反政治獻金法，黃帝穎說，柯文哲未把謝國樑的200萬依法匯入民眾黨政治獻金專戶，處三年以下徒刑，USB上每一捐款人列帳卻未入民眾黨政治獻金專戶，柯都涉違反政治獻金法，一罪一罰。最後為背信罪，黃帝穎提到，柯文哲是黨主席，竟將謝國樑捐給民眾黨的200萬列在個人私帳，違反政黨負責人的任務，背信罪處五年以下徒刑，USB上每一捐款人列帳卻未入民眾黨政治獻金專戶，柯均違反背信罪，一罪一罰。