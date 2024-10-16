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基隆市長謝國樑罷免案日前落幕，不同意罷免票超過同意罷免票，罷免案並未通過，不過外界仍認為明年罷免潮仍無法避免。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，罷樑只是「前菜」，不管成功與否，「全台大罷免」這「主菜」才是綠軍最在乎的，呼籲藍軍不用因為擋住罷樑而沾沾自喜，要擋住全台大罷免，甚至再吃掉幾席綠的立委，才是一個可以對總統賴清德與民進黨「以戰逼和」的好機會。鈕則勳13日在臉書發文指出，綠軍最在乎的是「主菜」全台大罷免，綠軍會認為，只要反超國民黨的立院席次，就能夠更加牽制白營，「收復」立法院的機會就高了。鈕則勳分析，綠軍此次並未傾盡全力罷樑，他們會認為此次罷樑畢竟是公民團體推動，如果氣勢可成，加把勁能罷樑成功也不錯；但問題是中後期，民眾黨主席柯文哲被羈押、政治情勢改變，而國民黨大咖精銳盡出「固樑」，已經把反罷免氣勢拉高；若綠軍持續投入資源，還是無法成功，勢必衝擊賴清德與民進黨治理威信，「所以從這次戰役來看，民進黨並沒有傾盡全力！」鈕則勳續指，全台大罷免之所以是綠軍的主菜，綠軍勢必會推動，因為這關於綠軍能否「收復」立法院，畢竟只要罷掉國民黨2、3席，且在補選中搶攻獲勝，民進黨就可以反超國民黨成為立院最大黨，讓情勢對自己更為有利，而且可把國民黨推到牆角。只要民進黨能反超國民黨成為立院最大黨，民眾黨團會不會堅定地和國民黨走在一起，便會有懸念，因為柯文哲還涉及相關的司法案件，只要民眾黨會擔心綠軍的政治力可能對司法有一定程度的影響的話，綠軍就會有可以操作的空間，如此勢必影響白軍與藍軍持續穩定結盟的可能性。鈕則勳表示，特別是在「和解飯」也破局，朝野重新就攻防定位之際，新一輪的政治攻防已經拉開序幕，藍軍也不用因為擋住罷樑而沾沾自喜，要擋住全台大罷免，甚至再吃掉幾席綠的立委，或許才有喘息的空間，「畢竟這才是一個可以對清德宗與民進黨『以戰逼和』的好機會，就看藍軍有沒有這個膽識了。」