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▲知情人士指出小優會在高男老婆不在時，前往服飾店探班。（圖／小優IG）

▲小優經紀人表示小優並不知情高姓男子的感情狀況，強調兩人只是工作關係。（圖／小優IG）

38歲女星小優在8月時才剛被周刊拍到與一名男性逛超市，兩人互動親密、小優直接把頭靠在男子身上，之後還一同返家。當時小優對此澄清該男子只是她的攝影師，並非男友。然而今（16）日又被爆出該男子實為台北市大安區服飾店的高姓老闆，且已婚並有孩子，目前老婆還懷有二胎，知情人士指出小優會在高男老婆不在時，前往高男經營的服飾店探班，令外界對小優和高男的關係產生大大的疑問。根據《CTWANT》報導，該男子姓高，在師大商圈經營潮流服飾店，已結婚7年並育有一女，且妻子目前懷有二胎，社群網站上也看得到妻小的照片。而這位高姓男子先前還曾因為罵客人「低能兒」，鬧上社會新聞版面。而在8月被拍到「埋胸」互動後，小優強調對方並非男友，兩人只是工作夥伴，拜託媒體幫她澄清，然而如今卻有讀者跳出來爆料男子的真實身分，透露曾看過小優在老闆娘不在時去找高姓男子，這樣的狀況至少維持了1到2個月。雖然兩人的社群軟體並未互相關注，但高姓男子的社群貼文曾經出現過小優的身影。經紀人對此爆料則回覆：「小優並不知道攝影師的感情狀況。」再次強調兩人只有工作上的關係。