已故知名齊柏林之子齊廷洹日前受邀到苗栗縣演講，遭活動承辦人酸是靠爸族，事後承辦員請辭、科長記過，縣長鍾東錦今（16）日凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹、齊柏林致歉，自責一定是自己做得不夠好，才會養成如此的部屬。國民黨高雄市議員邱于軒則點名，滅火器主唱楊大正拿政府補助，卻還「土匪政權」，各縣市政府如果還是支持這種「羞辱」自己國家的樂團，這不是噁心！
楊大正在國慶日當天發文說，「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」遭質疑他領不少政府補助，他說自己「問心無愧」。
邱于軒說，雙標的社會！齊柏林導演的兒子齊廷洹被縣府承辦羞辱，苗栗縣長立馬道歉，承辦人也離職以示負責！中華民國被狂拿政府補助的滅火器辱罵「土匪政權」，各縣市政府如果還是支持這種「羞辱」自己國家的樂團，這不是噁心！拿中華民國的錢罵中華民國，不要這麼不要X！
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邱于軒說，雙標的社會！齊柏林導演的兒子齊廷洹被縣府承辦羞辱，苗栗縣長立馬道歉，承辦人也離職以示負責！中華民國被狂拿政府補助的滅火器辱罵「土匪政權」，各縣市政府如果還是支持這種「羞辱」自己國家的樂團，這不是噁心！拿中華民國的錢罵中華民國，不要這麼不要X！