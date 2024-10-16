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這恐怕是Aaron Judge這種巨人型打者才能敲出的全壘打！在美國職棒大聯盟美聯分區冠軍戰G2中，紐約洋基以6：3擊敗克里夫蘭守護者，Aaron Judge在第7局面對一顆離地面高度約3.96英尺（約1.2公尺）的外角速球，將球轟出球場之外。美國媒體《Céspedes Family BBQ》也分享了這一球的對比，與Judge身高差了33公分的Jose Altuve，是如何技巧性地將同高度的球打成內野安打。此役7局下，Judge對決守護者投手Ben Lively，前兩球都是89 mph的滑球，第三球是外角高的四縫線速球，投得還不夠高，被Judge一棒敲出兩分砲，幫助洋基將領先分數拉開6：2。根據大聯盟官網記者Sarah Langs分享的數據，這一球離地面約3.96英尺（約1.2公尺），為Aaron Judge職業生涯中包括例行賽和季後賽擊球位置地2高的全壘打。而另一個棒球媒體《Céspedes Family BBQ》則用影片對比，分享太空人強打Jose Altuve在球離地面1.2公尺時的擊球情況，那一打席後者敲出游擊方向的滾地內野安打。Aaron Judge身高201公分，就算在職業棒球運動中也是巨人般的存在，因此打這種高球他顯然更有餘裕。Altuve身高則是168公分，如果是離地面1.2公尺的高度，再加上他打擊時呈蹲姿，球的位置會差不多落在跟他頭平高的位置。