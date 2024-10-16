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▲李多慧搭飛機把鞋襪都脫掉，可愛照片曝光掀起網友討論。（圖／李多慧IG）

▲李多慧芝前搭飛機時也特意穿拖鞋到機場，在飛機上脫下鞋子直接睡著。（圖／李多慧IG）

25歲的南韓啦啦隊女神李多慧目前是味全龍職棒啦啦隊Dragon Beauties的一員，經常需要韓國、台灣兩地跑的她，日前就在IG分享自己搭飛機的照片，只見李多慧上機後直接把鞋襪脫掉，光腳拍照模樣相當俏皮，卻引起網友議論。有人認為李多慧直接這樣拖鞋似乎不太禮貌，觀感不佳，但也有網友護航，認為搭機本來就是舒服最重要，兩派人馬爭論不休。近日PTT上有網友發文，貼出李多慧搭機脫鞋子的照片，只見李多慧連襪子都沒穿，看起來相當自在，原po看了則訝異的說：「李多慧搭飛機坐椅子抬腳，曬出她的大腳丫欸，要確耶！」她認為李多慧身為啦啦隊成員，每天練舞腳的活動量應該很大，「蹦蹦跳跳一整天，上了飛機還抬腳，這…你真的OK？應該不OK了吧！」原po質疑李多慧的舉動讓人觀感不佳，網友看了則紛紛留言討論，「韓援只有她坐商務艙來台」、「要是台女早被罵死勒」、「不要踩在前座的椅背上就OK阿，那塊是她自己的座位」、「商務艙怎麼踩沒人管」、「商務艙還會發拖鞋給你」。李多慧的舉動掀起兩派網友討論，有的人認為搭機本來就是放鬆為主，但也有人覺得李多慧此舉讓人觀感不佳。事實上，這不是李多慧第一次在飛機上脫鞋子了，1年前她就曾在自己的YouTube分享搭機趕場的影片，只見李多慧身穿拖鞋現身機場，上飛機吃完飛機餐後，就脫下鞋子抱著枕頭睡著了。李多慧旁若無人的睡姿當時也掀起不少網友討論，羨慕拍攝者的「男友視角」。而先前李多慧飛往美國參加大聯盟活動時，也自爆會在機上換睡衣，顯然搭機脫鞋、換輕便裝是她一直以來的習慣，只為了把握珍貴的休息時間，想在機上好好睡一覺。