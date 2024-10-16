已故知名齊柏林之子齊廷洹日前受邀到苗栗縣演講，遭活動承辦人酸是靠爸族，事後承辦員請辭、科長記過，縣長鍾東錦今（16）日凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹、齊柏林致歉。資深媒體人羅友志說，要道歉的何止鍾東錦，他喊話總統賴清德，「與其在那邊比梯次，這種因為你最厭惡、前朝遺毒1450文化，才是你口口聲聲要「洗滌人心」，你最重要的工作啊。」
羅友志說，承辦人說簡訊是誤傳，誤傳與否，根本不重要，脫口而出這樣無禮、負面情緒的感受，證明了現代人對生命與死亡、傳承的意義，竟然絲毫沒有一點敬意，好脫軌的社會，所幸鍾東錦這句話，「兵卒欺民，皆是將帥無能！」把社會與首長官員間僅有而微弱的良善連結，又拉了回來。
羅友志說，齊柏林之子，確實是今天演講人常常被冠上的名字，而他也是「看見.齊柏林基金會」的董事，沒錯，他的名字一直都是跟父親連在一起的，先說一句不客氣的，現今社會，有多少人會把「父親的餘蔭」，做到如此讓人動容、敬佩的地步？你自己做得到「能養」、「弗辱」的親子關係嗎？真是讓人作嘔的、可恥的酸民公務員心態！
羅友志說，在你要脫口「靠爸」這種念頭的時候，真的了解這位齊柏林「的兒子」，因為父親離世之後，做了什麼社會創建嗎？要辦這場活動的時候，你們團隊對這位來賓，是呈現如何的邀約心態、團隊共識？充滿酸民心態、揶揄不滿的情緒，早已從為網路溢出，開始侵蝕我們現實世界了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅友志說，齊柏林之子，確實是今天演講人常常被冠上的名字，而他也是「看見.齊柏林基金會」的董事，沒錯，他的名字一直都是跟父親連在一起的，先說一句不客氣的，現今社會，有多少人會把「父親的餘蔭」，做到如此讓人動容、敬佩的地步？你自己做得到「能養」、「弗辱」的親子關係嗎？真是讓人作嘔的、可恥的酸民公務員心態！
羅友志說，在你要脫口「靠爸」這種念頭的時候，真的了解這位齊柏林「的兒子」，因為父親離世之後，做了什麼社會創建嗎？要辦這場活動的時候，你們團隊對這位來賓，是呈現如何的邀約心態、團隊共識？充滿酸民心態、揶揄不滿的情緒，早已從為網路溢出，開始侵蝕我們現實世界了。