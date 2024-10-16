我是廣告 請繼續往下閱讀

面對2026基隆市長選戰，前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今（16）日表示，他曾擔任過基隆市長，不代表要回去參選，最重要是栽培地方人才；對於是否參選新北市長，林則強調，不需要談論個人，黨內有提名機制，會依照相關程序進行。林右昌今接受電台訪問，並表態2026不會回鍋參選基隆市長。林右昌會後受訪時表示，選舉的事，應開放充分討論、凝聚共識，找出最適當人選，他擔任過基隆市長，不代表要回去參選，最重要的是栽培地方人才，執政要一棒接一棒，而不是某一個人把位置永遠佔住。林右昌提到，民眾與老百姓不會認同，一個人佔住位置，反而會讓民眾產生反感、不利於民主發展，最重要是要培養年輕世代接班，現在沒人就更應該努力，若不培養就永遠不會有人。針對2026年選舉布局，林右昌表示，民進黨是一個有制度的政黨，有關於2026的提名，會依照相關制度，負責任在各個選區提出最適當的人選。至於是否不排除參選新北市長？林右昌說，不需要談論個人，現在民進黨最重要的是在行政、國會運作順暢，拿出執政的成績，而非做政治算計，提名部分有黨內機制，時間到了就會依照相關程序進行。