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機車族要小心了！一名網友在網路社群ＰＯ文表示「薪水都被拿光了」，高雄前鎮分局獲報後，隨即調閱監視器發現一名身穿深色上衣男子騎乘黑色重機車於案發當日11時左右將機車停在被害人機車旁，徒手掀開被害人置物箱竊取皮包內金錢後離去，前鎮警分局今(16)日表示，已擴大調閱監視器，鎖定特定對象追緝中，待竊嫌落網將依竊盜罪嫌移送法辦。該起失竊案件係報案人10月15日16時許，案發地點在高雄前鎮漁港北二路。被害人從機車後車廂的背包內拿出錢包，發現皮夾內的鈔票新台幣8800元遭竊，故立即前往前鎮分局草衙所報案。草衙所人員受理報案後立即派員調閱監視器追查發現，一名著深色上衣男子騎乘黑色重機車於當（15）日11時許至現場，徒手掀開被害人機車置物箱竊取皮包內金錢且從停車到離開，只費約10秒鐘即離去。前鎮分局後續將擴大調閱監視器並已鎖定特定對象積極追緝中，待將嫌疑人緝捕到案後將依竊盜罪送辦。