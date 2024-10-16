我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家喝的霜淇淋僅在體驗店販售，想要品嘗的民眾可別跑錯門市了。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋買一送一又來了！本週康康五優惠自10月18日起開跑。（圖／全家提供）

▲10月19日、10月20日使用icash Pay、icash2.0支付，7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖霜買1送1。（圖／業者提供）

全家霜淇淋全新創意吃法！即起於限定門市推出「喝的霜淇淋」，將霜淇淋加入濃厚牛奶，可以搭配各種不同口味的霜淇淋，創意吃法也讓網友笑喊「幫你融好的冰淇淋」，不過「喝的霜淇淋」僅在霜淇淋體驗店才品嚐得到，目前全台北中南共有6家霜淇淋體驗店，饕客想品嚐可別跑錯門市了。全家霜淇淋還可以用喝的！即起推出「喝的霜淇淋」，將香甜霜淇淋加入牛奶，濃郁奶香完美融合，可以搭配各種霜淇淋特殊口味，假設選擇10月的「UCC經典117咖啡」霜淇淋，就會類似於咖啡奶昔的風味，也可以選擇莊園牛奶等其他口味。全家「喝的霜淇淋」即起至11月30日前，原價69元，報會員可享有嚐鮮價59元。要注意的是，此為「霜淇淋體驗店」限定，全台僅有6家門市販售，包括全家南海店、新竹竹北宏福店、台中永定店、員林正欣店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店。特殊的新吃法也讓饕客笑喊「擠出來靜置10分鐘也有相同功能」、「幫你融好的冰淇淋」；也有民眾討論「麥當勞奶昔的概念？」、「是漂浮冰淇淋嗎」、「不就…奶昔」。除了霜淇淋新吃法外，全家本週將推出限時霜淇淋買一送一優惠，康康五自18日起至10月20日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。而7-11也即將推出霜淇淋買一送一優惠，10月19日、10月20日限時2天，只要使用icash Pay／icash2.0卡支付，可享霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋全口味買一送一。7-11霜淇淋本月口味為「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，與米其林一星餐廳頌丹樂聯名，使用泰國直輸原物料，忠實呈現道地泰奶茶的香氣與風味，今年特別再加濃茶香，讓每一口都充滿濃郁泰式風情，還沒品嚐過的別忘趁著優惠衝一波。