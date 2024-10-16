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▲許多韓國人愛上台灣義美小泡芙，就連不少韓星都收下當禮物。（示意圖／NOWnews資料照）

近年許多韓國人喜歡來台旅遊，不只愛上人文風景，更對台灣美食深深著迷。就有一名網友分享，他有個韓國朋友近期來台灣，落地第一天就指定要吃八方雲集，還在超商掃貨義美小泡芙，說要買「home run ball」回去當伴手禮，讓網友們笑喊：「義美小泡芙真的台灣之光。」一名網友昨（15）日在Threads上發文，表示韓國朋友第一天落地台灣，就指定要吃「Taiwanese dumpling（台灣餃子）」，原PO本來以為朋友是在說鼎泰豐，沒想到竟是八方雲集。不只如此，韓國朋友還一直說要買「home run ball」回去當伴手禮，他猜了很久才知道是指義美小泡芙，讓他忍不住笑喊：「我不相信在台灣會有人知道home run ball是義美小泡芙。」貼文一出，有內行網友解答，「home run ball其實是一款類似的韓國零食的名稱，不是在翻譯義美小泡芙」、「韓國的全壘打小泡芙是偏軟的，所以很多韓國人都來買義美的」、「追星人會知道韓國人口中的home run ball就是義美小泡芙的」。也有人分享類似經歷，「鼎泰豐VS八方雲集，我也好有感。之前一個國外同事來台灣，工作空檔我們閒聊他有沒有去哪兒走走、吃了什麼等等，他非常熱情的分享吃了超級超級超級好吃的dumplings，我們都以為是鼎泰豐，結果是八方雲集。」