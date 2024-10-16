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美國總統大選將於11月5日登場，由於美國特別的選舉制度，許多州在本周開始可進行提前投票，喬治亞州是本次選舉最激烈的7個關鍵搖擺州之一，15日開始能夠提前投票，當地州選舉官員指出，周二的投票率已打破歷史紀錄。根據CNN報導，喬治亞州務卿辦公室主任史特林(Gabriel Sterling)透過社群平台X表示，光是週二就已投出超過 328,000 張選票。先前的首日投票紀錄是 2020 年的 136,000 人，幾乎翻了兩倍，面對提前投票的超高投票率，他也直呼「我們不知該用什麼詞彙來形容。」喬治亞州是本次選舉中最受關注的搖擺州之一，四年前，前總統川普以微弱優勢輸給現任總統拜登後，在喬治亞州被控參與推翻該州2020年大選結果，川普本人否認，法官在今年也駁回了3項罪名。報導提到，2020年修改選務規定後，喬治亞州投遞箱數量減少，選民傾向提前親自投票，提前投票的投票率大增的另一可能原因，在於喬治亞州為方便選民投票，開放各郡提前投票可選在兩個周末日，甚至有需要在兩個周日提前投票。喬治亞州選民自15日起到11月1日可以進行提前投票，該州擁有16張選舉人票，川普前次僅以11779票和0.24%之差輸給拜登，此次捲土重來，與民主黨總統候選人賀錦麗的選戰激烈，雙方始終處於拉鋸。另一方面，北卡羅萊納州也將在17日進行提前投票，19日則輪到內華達州，此外，包含路易斯安那州、堪薩斯州、愛荷華州、羅德島州、麻州、田納西州、華盛頓州也將在本周後陸續提前投票。