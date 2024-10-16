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▲小優先前被拍到和一名男子親密逛超市，還把頭埋到對方胸口，她對此澄清只是工作夥伴，如今被爆出該名男子其實有妻小，老婆目前還懷二胎。（圖／小優IG）

▲小優透過經紀人表示自己不知道埋胸男子的感情狀況，老闆吳宗憲則對此罕見說重話，認為小優要懂得自律、避嫌。（圖／緯來戲劇台）

以節目《大學生了沒》出道的38歲女星小優，近日被拍到與一名男子互動親密，不僅兩人一同逛超市，甚至當街靠在男子胸口撒嬌。今（16）日該男子又被爆料是已婚人夫，妻子目前還懷有二胎。小優的經紀人雖然強調小優並不清楚男方的感情狀況、宣稱兩人僅是工作夥伴，而最近入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎的吳宗憲（憲哥），身為小優經紀公司老闆，被問及此事時也罕見說重話，要她自律。小優8月時被《CTWANT》拍到與一位手臂有刺青的男子在超市大方採買，兩人互動親密、小優直接把頭靠在男子身上，之後還一同返家。當時小優對此澄清該男子只是她的攝影師，並非男友。然而後續有讀者向周刊爆料，該男子姓高，在師大商圈經營潮流服飾店，已結婚7年並育有一女，且妻子目前懷有二胎，還透露曾看過小優在老闆娘不在時去找高姓男子，這樣的狀況至少維持了1到2個月。小優透過經紀人澄清，該男子只是幫她拍攝的攝影師，只是工作夥伴的關係，宣稱小優並不知到對方的感情狀況。然而據《ETtoday》報導，小優經紀公司的老闆吳宗憲對此罕見重話批評，表示與已婚人士互動時要懂得自律，即使個性大方，有時候自己覺得沒怎樣，但也應顧及外界觀感。憲哥說小優的個性就像男生，大家也不會把她當女孩子看待，但還是要懂得避嫌，並以前輩之姿提出忠告：「演藝圈我說的話就是標準答案。」