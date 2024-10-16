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▲海基會副秘書長羅文嘉（左）、陸委會副主委梁文傑（右）出席「馬祖行政協調中心海基會辦公室掛牌儀式」。（圖／海基會提供）

我國總統賴清德近期在國慶晚會、雙十國慶等場合，先後發表祖國論以及中華民國與中華人民共和國互不隸屬言論後，解放軍展開「聯合利劍—2024B」環台軍演，並稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾。對此，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉15日參訪馬祖南竿的「26據點」時，拋出歡迎兩岸齊至26據點談出新「26共識」的想法，中國國台辦發言人陳斌華今（16）日被問及此事，則回應稱不必另起爐灶，重申「九二共識」就是兩岸協商的大道。中國國台辦發言人陳斌華今日上午舉行例行記者會，再度批評賴清德近期談話是「新兩國論」，毫無善意可言，是在蓄意挑釁、破壞兩岸關係，希望國際社會不要被賴清德「迷惑欺騙」。而被問到羅文嘉的「26共識」說，陳斌華則回應「九二共識」就是明路，就是大道，沒有必要另起爐灶，「認真回顧兩會協商取得的成果，造福兩岸人民，推動兩岸和平發展的光榮歷史，找尋正確的答案，不要另起爐灶」。另外有媒體題提問前總統馬英九日前至哈佛大學演說時提到，「兩岸同屬一個中國，台灣不是棋子，兩岸問題應由兩岸人民自己決定」，陳斌華則回應，中國內部的事情，當然要由兩岸中國人自己解決，無需外人置喙，呼籲「兩岸同胞應攜手同心，爭取早日解決政治對立，實現台海持久和平，完成祖國統一大業」。