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▲iPad mini 7 新增藍色和紫色可選擇，台灣上市日尚未公布。（圖／翻攝Apple官網）

▲傳聞10月還會有M4晶片的MacBook Pro推出，但外觀不會有太大改變。（圖／官方提供）

▲24吋 iMac有望在10月底看到新機亮相，但如果想等大螢幕，今年應該無緣看見。（圖／翻攝官網）

睽違3年，蘋果昨（15）晚無預警推出了新款iPad mini 7，配置A17 Pro晶片，相較上一代2021年9月推出的iPad mini 6，整體外觀並沒有太大的變化，起跳容量則有所改變，從64GB翻倍到128GB，售價維持在16900元，可說是加量不加價，但台灣尚未公佈開賣日期，傳聞10月不只有iPad mini 7，還有4款產品推出的呼聲也超高。等了3年，蘋果終於在小平板推出新品，昨晚突襲上架iPad mini 7，從外觀來看，並沒有改變，依舊維持8.3吋螢幕，《NOWnews》快速整理主要差別如下：📍起跳容量來到128GB價格凍漲，維持16900元📍搭載A17 Pro晶片，支援Apple Intelligence📍可使用Apple Pencil Pro，支援懸浮功能📍新增藍色和紫色機身📍傳輸速度翻倍從原本5GB/s加速到10GB/s。但10月的新品可能不只如此，傳聞還會有4項新品登場M4晶片將擁有10核心CPU，性能預料會比M3提升25%，提供16GB記憶體和512GB儲存空間，並配備多個Thunderbolt 4接口及HDMI插槽，可同時外接兩台螢幕，但在外觀設計與現有版本相似，沒有特別變化。傳聞會是自2010年以來首次對Mac mini進行重大設計改版，全面移除USB-A端口，用USB-C取代，機身方面會比現有機型再小一些。處理器將搭載M4和M4 Pro兩種晶片，並支持硬體加速光線追蹤。外型上可能會延續上一代的設計，維持在24吋螢幕，想要等大螢幕iMac可能今年無望，處理器升級到M4晶片，相比於M3提升約25%的性能，記憶體標配16GB RAM，並可選擇升級至32GB。主打學生族群的iPad系列，傳聞會繼續使用10.9吋螢幕，更能符合數位學習的需求，外型上應該沿用目前的風格，但不排除會有新色來提高商品的新鮮感。同時前後鏡頭都會有所提升。至於能不能支援Apple Intelligence，外界猜測可能性不高。