我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜預計明天中午召開總預算案朝野協商，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（16）日重申，民眾黨立場非常明確，就是請行政院長卓榮泰依法行政。他並痛批卓榮泰昨在院會備詢時「口不擇言」，竟說增加原住民禁伐補償的支出違憲，「請教卓榮泰，你以為憲法法庭現在是民進黨控制啊？行政院說違憲就違憲？」黃國昌今在黨團記者會被問到明天朝野協商總預算的黨團態度時，重申希望行政院依法行政的立場。他更批評，行政院未依法編列預算，又悍然拒絕修正。而行政院長卓榮泰昨天在立院備詢時，竟然還口不擇言，聲稱立院決議增加原住民的禁伐補償支出違憲。黃國昌質疑，民進黨昔日在野時曾提出修正老農津貼照顧標準，要增加給老農的照顧，他要請問卓榮泰，這樣違憲不違憲？黃國昌痛批，民進黨不但雙標，而且難道仗著憲法法庭是自己的，所以行政院說違憲就是違憲？立委張啓楷也批評，民進黨如果不是知法玩法，就是失憶了。民進黨自己曾經提過的老農津貼，還有副總統蕭美琴擔任立委時，也提過東部發展條例，要50億元預算分10年建設東部，不但通過了、立院也照做，「民進黨現在是睜眼說瞎話嗎？」